Гранти на навчання у сфері ІТ: Мінцифри отримало по 26 заявок на одне місце

Міністерство цифрової трансформації за декілька днів отримало вже 26 тисяч заявок на безоплатне навчання в IT в рамках програми "ІТ Generation".

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Проєкт ІТ Generation дає можливість українцям, які не мають досвіду в ІТ, за 2-6 місяців безоплатно здобути освіту у сфері ІТ. Це спеціальності, що можна опанувати без попередньої підготовки і легко "увійти в айті". Як результат – ринок отримує нові кадри, а українці –затребувану професію", – зазначив Федоров.

Як повідомлялося, Мінцифри почало прийом заявок на безоплатне навчання IT-спеціальностям в рамках третього етапу освітнього проекту ІТ Generation 8 серпня. На цьому етапі передбачається, що отримати нову кваліфікацію зможуть близько тисячі українців віком 21-60 років, які ніколи раніше не навчались ІТ-спеціальностям та не мають досвіду роботи в цій сфері.