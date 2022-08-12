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Гранти на навчання у сфері ІТ: Мінцифри отримало по 26 заявок на одне місце

айти,программист

Міністерство цифрової трансформації за декілька днів отримало вже 26 тисяч заявок на безоплатне навчання в IT в рамках програми "ІТ Generation".

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, повідомляє пресслужба Мінцифри.

"Проєкт ІТ Generation дає можливість українцям, які не мають досвіду в ІТ, за 2-6 місяців безоплатно здобути освіту у сфері ІТ. Це спеціальності, що можна опанувати без попередньої підготовки і легко "увійти в айті". Як результат – ринок отримує нові кадри, а українці –затребувану професію", – зазначив Федоров.

Як повідомлялося, Мінцифри почало прийом заявок на безоплатне навчання IT-спеціальностям в рамках третього етапу освітнього проекту ІТ Generation 8 серпня. На цьому етапі передбачається, що отримати нову кваліфікацію зможуть близько тисячі українців віком 21-60 років, які ніколи раніше не навчались ІТ-спеціальностям та не мають досвіду роботи в цій сфері.

Автор: 

IT-індустрія (324) ІТ-індустрія (549) Федоров Михайло (261) Мінцифри (825)


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Легко "увійти в айті" могут только 5% населения. Остальных обучать бесполезно, не потянут. Но эти 5% уже или в IT работают, или бизнесом занимаются, или политикой... их учить не надо.
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13.08.2022 10:23 Відповісти
Лапша. Это так не работает. Это блин не добывать ресурсы изпод земли.
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13.08.2022 13:58 Відповісти
Сумно, що з цих 1000 більшість кине курси за 1-2 місяці, оскільки айті це не сидіти в фейсбук та інстаграм отримуючі зп в доларах. Але іншого шляху немає, людям варто дати можливість.
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13.08.2022 21:38 Відповісти

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