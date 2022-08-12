Євросоюз передав Україні чотири патрульні катери для охорони державного кордону

Європейський Союз передав Україні чотири патрільні катери для охорони державного кордону.

Про це йдеться в повідомленні Державної прикордонної служби України.

"Білгород-Дністровський прикордонний загін, що на Одещині, отримав чотири нових патрульних катери UMS – 425CC загальною вартістю 2,2 млн грн", – сказано в повідомленні.

Катери надані в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги "Разом з ЄС до безпеки кордонів", який фінансується Європейським Союзом та впроваджується IOM Ukraine.

Кожен човен вміщує команду з чотирьох осіб, оснащений рятувальними жилетами та ехолотом для визначення глибини води під судном.

У Держприкордонслужбі нагадали, що минулого року в рамках цього самого проєкту прикордонники отримали два катери UMS – 545DC та UMS – 425CC, які показали свою високу надійність під час несення служби з охорони державного кордону.

Раніше повідомлялося, що з метою підсилення оборони столиці на Дніпрі створили річковий дивізіон катерів.