Українці подали більше 7,2 тисячі заявок на отримання мікрогрантів за програмою "єРобота"
Через портал "Дія" вже зареєстровано більше 7,2 тис. заявок на отримання мікрогрантів для започаткування чи розвитку ща програмою "єРобота".
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.
Наразі триває четверта хвиля прийому запитів на участь у програмі.
Свої бізнес-плани можна подати через портал "Дія" до 21 серпня.
Люди, які отримали відмову у фінансуванні в минулих хвилях, мають право на повторну участь із доопрацьованими заявками.
Як повідомлялося, з 1 липня в Україні стартувала програма "єРобота".
Перша програма в межах "єРобота" – це гранти до 250 тис. грн на будь-який мікробізнес. Друга – гранти до 8 млн грн на розширення та створення підприємств у сфері переробки. Також в межах проєкту можна отримати гранти на висадку нових садів (до 400 тис. грн за 1 га), побудову нових теплиць (до 7 млн грн), стартапи в ІТ, навчання новим навичкам у сфері інформаційних технологій.
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