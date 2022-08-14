ArcelorMittal у Кривому Розі за пів року скоротив виробництво на 55%

Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" (АМКР, Дніпропетровська область) на своєму коксохімічному підрозділі в січні-червні поточного року скоротив випуск металургійного коксу на 55,2% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 653,1 тис. тонн.

Про це повідомив представник компанії, передає Інтерфакс-Україна.

Так, у червні підприємство виробило 46,2 тис. тонн металургійного коксу.

При цьому в першому півріччі 2022 року випуск валового коксу 6% вологості на АМКР склав 748,7 тис. тонн, у тому числі в червні – 54 тис. тонн.

Виробництво коксу на "ArcelorMittal Кривий Ріг" у першому півріччі 2021 року зросло на 11,5% – до 1,46 млн тонн, у тому числі в червні минулого року випущено 248 тис. тонн.

У січні-червні 2022 року на підприємство поставлено 148 тис. тонн вугілля вітчизняного видобутку, 390 тис. тонн – із Росії (до війни), 65 тис. тонн – із Казахстану, 27 тис. тонн – із Польщі, 15 тис. тонн – із Чехії, 157 тис. тонн – із США та 122 тис. тонн – із Австралії.

Раніше повідомлялося, що "АрселорМіттал Кривий Ріг" з початку серпня призупинить роботу свого гірничо-збагачувального комбінату (ГЗК) строком на три місяці.

у липні Криворізький гірничо-металургійний комбінат ПАТ "ArcelorMittal Кривий Ріг" через проблеми з відвантаженням продукції та доставкою сировини на підприємство, а також зростання витрат на логістику на третину скоротив заробітні плати та знизив обсяги виробництва.

Раніше металургійна група "Метінвест" Ріната Ахметова та Вадима Новінського оголосила, що з 1 липня зупиняє роботу двох гірничо-збагачувальних комбінатів у Кривому Розі (Інгулецький ГЗК і спільне підприємство Південний ГЗК), та скорочує роботу "Каметсталі" в Кам’янському до однієї домни. Із середини липня також призупинено видобуток на Північному ГЗК.