Іспанія заявляє, що газопровід до Франції може бути готовим менше ніж за рік

Потенційне нове газове з’єднання між Іспанією та Францією може бути готове до роботи менше ніж через рік, якщо Франція та інші європейські країни погодяться на проєкт.

Про це заявила міністерка енергетики Іспанії Тереза ​​Рібера, передає Reuters.

"Це нове з'єднання, цей газопровід може запрацювати приблизно через вісім-дев'ять місяців на південній стороні кордону, тобто від Піренеїв до Іспанії", – сказала Рібера національному мовнику TVE.

З’єднання Франція-Іспанія вимагатиме прокладання ще одного сегмента трубопроводу, щоб з’єднати іспанську мережу з французькою.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що трубопровід, який з’єднає Піренейський півострів із центральною Європою, "значно полегшить ситуацію з постачанням", додавши, що він уже говорив про це з лідерами Іспанії, Португалії, Франції та Європейської Комісії.

Прем’єр-міністр Португалії Антоніо Коста сказав, що заява Шольца "посилює тиск на європейські інституції, щоб розблокувати цю ситуацію раз і назавжди", і припустив, що альтернативою сполученню через Францію буде морський трубопровід з Іспанії до Італії.

Іспанія та Португалія вже давно наполягають на новому трубопроводі, враховуючи їхню здатність приймати партії скрапленого природного газу, який можна відправляти до решти Європи.

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що Європейський Союз повинен заплатити за з'єднання.

Генеральний директор іспанського оператора газової мережі Enagas Артуро Гонсало Айзпірі нещодавно заявив, що повний проєкт газопроводу між Францією та Іспанією, який було зупинено в 2019 році після того, як регулятори визнали його фінансово нежиттєздатним, може бути завершеним за 600-700 млн євро через 2-2,5 року.