Експорт Туреччини до РФ за пів року досягнув максимуму з 2014 року

Експорт Туреччини до Росії досяг найвищого рівня з 2014 року та сягнув майже $3 млрд.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що санкції у звʼязку з вторгненням Росії до України спровокували відтік транснаціональних корпорацій, але одна країна відкрито хвалиться бумом у торгівлі з Росією – Туреччина, зазначає видання.

Міністр транспорту Аділь Караісмаїлоглу написав у Twitter, що зростання торгівлі автомобілями з Росією на 58% за перші чотири місяці рокує доказом зростання матеріально-технічної потужності Туреччини.

За даними державної статистичної служби TurkStat, це лише один із прикладів ширшого зростання турецького експорту до Росії, який у першому півріччі досяг восьмирічного максимуму в $2,91 млрд.

Для самої Туреччини це добра новина, оскільки президент Реджеп Таїп Ердоган зацікавлений у збільшенні експорту в рамках того, що він називає "новою економічною моделлю". Але це розчарує союзників Туреччини по НАТО в США та Європі, які намагалися виступити єдиним фронтом, щоб ізолювати російську економіку за допомогою санкцій.

Туреччина не ввела санкцій проти Росії, намагаючись натомість збалансувати свої відносини з обома сторонами війни: вона постачає Україні ударні безпілотники, водночас заохочуючи російські інвестиції.

Як повідомлялося, турецькі банки дозволили росіянам розраховуватися картками російської платіжної системи "Мир", випущеними найбільшими підсанкційними банками РФ "Сбєрбанком" та ВТБ.