Перше судно, яке зайшло в Україну під завантаження агропродукцією, залишило порт "Чорноморськ"

Перше судно, яке зайшло в українські порти під завантаження агропродукцією балкер Fulmar S, залишило порт "Чорноморськ".

Про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Сьогодні вранці балкер Fulmar S (під прапором Барбадосу) вийшов у напрямку Туреччини. Судно об’єдналося в караван з балкером Thoe", – йдеться у повідомленні.

На борту двох суден завантажено 14,5 тис. тонн агропродукції.

У Мінінфраструктури зазначили, що під час реалізації Ініціативи про безпечне транспортування агропродукції вже 16 суден вирушили із українських портів. На їх борту 450 тис. тонн агропродукції.

Як повідомлялося, кораблі, які експортують українське зерно Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль (близько 18,5 км).

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".