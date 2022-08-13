Для переселенців побудують по 2 тисячі квартир у 16 областях, – Офіс президента

Заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко презентував план будівництва житла для переселенців під час розмови з послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне.

Про це він повідомив у Telegram.

За його словами, план розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлена відповідна документація.

Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по 2 тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько $700-800 за квадратний метр.

Після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам, працівникам поліції, наголосив Тимошенко.

Також він зазначив, що під час розмови з послом були досягнуті домовленості про участь Фінляндії у відбудові Чернігівщини.

"Фінляндія щиро прагне допомогти Чернігівщині, над цим працює і Уряд, і приватні компанії. Ми готові надати партнерам всю необхідну інформацію по об’єктах, які потребують відбудови. В першу чергу це житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі", – зауважив заступник глави ОПУ.

За його словами, сьогодні Чернігівщина потребує швидкого відновлення понад 4 479 житлових об’єктів – це 1 029 багатоповерхівок та 3 231 приватний будинок.

Як повідомлялося, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував програму будівництва та придбання у забудовників декількох десятків тисяч кварти для внутрішньо переміщених осіб ще на початку квітня. Перші квартири він обіцяв передати переселенцям через три-чотири місяці. Втім про реалізацію цієї програми наразі нічого не відомо.