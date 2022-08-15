Ще шість кораблів отримали дозвіл на вивезення зерна з українських портів

Спільний координаційний центр (СКЦ) в рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН дозволив шести суднам, що прибули для перевірки, прохід через морський гуманітарний коридор в Чорному морі.

Про це повідомляє "Голос Америки".

Зазначається, що ці кораблі мають вивезти з України зерно, заблоковане з початку повномасштабного вторгнення.

Два з цих суден – MV Kafkam Etler і MV Zelek Star – вже пройшли інспекцію в Мармуровому морі, і можуть вирушати у "Чорноморськ" Одеської області на завантаження.

На 15 серпня запланована інспекція решти чотирьох суден – MV Great Arsenal, MV Zumrut Ana, MV Ocean S, MV Kubrosliy. У разі успішної перевірки, ці кораблі також вирушать до "Чорноморська".

Крім того, у неділю пройшло інспекцію і отримало дозвіл на відправлення судно MV Star Laura. У суботу успішну перевірку пройшов MV Rahmi Yagci.

За процедурами, узгодженими СКЦ, усі учасники перевірки координують роботу зі своїми військовими та іншими відповідними органами. Як повідомили у СКЦ, це потрібно, "щоб уможливити безпечний прохід комерційних суден у рамках Чорноморської зернової ініціативи".

Як повідомлялося, кораблі, які експортують українське зерно Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль (близько 18,5 км).

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".