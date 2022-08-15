Кількість угод на ринку нерухомості в Україні впала у 8 разів, – "Опендатабот"

У другому кварталі 2022 року українські нотаріуси оформили угоди купівлі-продажу на 20 480 об’єктів нерухомості.

Про це свідчать дані платформи для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Так, за квітень, травень та червень було оформлено 9 417 угод про придбання квартир – це лише 13% у порівнянні з відповідним періодом минулого року.

Дещо більше угод за цей період нотаріуси оформили щодо купівлі-продажу земельних ділянок – 11 060. Це майже 16% від торішніх показників за другий квартал.

Наразі в Україні працює 4917 нотаріусів. До повномасштабного вторгнення РФ в Україну у лютому їх було 6560.