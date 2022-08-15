Кабмін хоче підвищити акциз на пальне для фінансування ремонту доріг (оновлено)

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування пального акцизним податком.

Відповідний урядовий законопроєкт №7668 зареєстровано у парламенті 14 серпня.

Документом пропонується підвищити ставку акцизу для всіх видів пального (бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан) із запроваджених у березні на час воєнного стану 0 євро до 100 євро за 1000 літрів. Водночас уряд пропонує залишити пільговий ПДВ на пальне, який тоді ж було знижено до 7% із 20%.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, повернення акцизу обумовлено значним дефіцитом коштів для виконання боргових зобов’язань та фінансування дорожніх робіт.

Згідно із пояснювальною запискою, кошти від підвищення акцизів планується спрямувати до Державного дорожнього фонду для виконання боргових зобов’язань "Укравтодору", а також для фінансування дорожніх робіт.

Водночас Кабмін вніс у Верховну Раду пов’язаний законопроєкт №7669, яким скасовується запроваджена у березні норма про те, що на період воєнного стану кошти Державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на виконання боргових зобов’язань "Укравтодору", а також на забезпечення потреб сектору оборони.

Згідно з пояснювальною запискою, ухвалення цього законопроєкту дозволить використовувати кошти Дорожнього фонду на утримання мережі автомобільних доріг державного значення, а також проводити аварійно-відновні роботи на зруйнованих ділянках доріг та штучних спорудах.

До війни "нафтові" акцизи приносили в бюджет до 70 млрд грн, або до 2,25 млрд євро на рік за торішнім курсом. ПДВ на акциз – ще 0,45 млрд євро відповідно. Ставки були такі: бензин – 213 євро/1000 л, дизпаливо – 139 євро, скраплений газ – 52 євро.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 березня ухвалила закон №7137-д, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ, а також зменшення ПДВ з 20% до 7%.