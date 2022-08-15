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Новини
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Кабмін хоче підвищити акциз на пальне для фінансування ремонту доріг (оновлено)

авто,бензин,заправка,азс,дизтопливо

Кабінет міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про скасування пільгового оподаткування пального акцизним податком.

Відповідний урядовий законопроєкт №7668 зареєстровано у парламенті 14 серпня.

Документом пропонується підвищити ставку акцизу для всіх видів пального (бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан) із запроваджених у березні на час воєнного стану 0 євро до 100 євро за 1000 літрів. Водночас уряд пропонує залишити пільговий ПДВ на пальне, який тоді ж було знижено до 7% із 20%.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроєкту, повернення акцизу обумовлено значним дефіцитом коштів для виконання боргових зобов’язань та фінансування дорожніх робіт.

Згідно із пояснювальною запискою, кошти від підвищення акцизів планується спрямувати до Державного дорожнього фонду для виконання боргових зобов’язань "Укравтодору", а також для фінансування дорожніх робіт.

Водночас Кабмін вніс у Верховну Раду пов’язаний законопроєкт №7669, яким скасовується запроваджена у березні норма про те, що на період воєнного стану кошти Державного дорожнього фонду спрямовуються першочергово на виконання боргових зобов’язань "Укравтодору", а також на забезпечення потреб сектору оборони.

Згідно з пояснювальною запискою, ухвалення цього законопроєкту дозволить використовувати кошти Дорожнього фонду на утримання мережі автомобільних доріг державного значення, а також проводити аварійно-відновні роботи на зруйнованих ділянках доріг та штучних спорудах.

До війни "нафтові" акцизи приносили в бюджет до 70 млрд грн, або до 2,25 млрд євро на рік за торішнім курсом. ПДВ на акциз – ще 0,45 млрд євро відповідно. Ставки були такі: бензин – 213 євро/1000 л, дизпаливо – 139 євро, скраплений газ – 52 євро.

Як повідомлялося, Верховна Рада 15 березня ухвалила закон №7137-д, яким передбачила нульову ставку акцизу на бензин, дизельне пальне й скраплений газ, а також зменшення ПДВ з 20% до 7%.

Автор: 

акциз (283) Кабмін (7806) паливо (481)


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Топ коментарі
+7
Была до войны - большая стройка, ну а теперь опять - строительство дорог. Ну а на армию, как и всегда - два шиша!
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15.08.2022 20:02 Відповісти
+6
А чого ви вирішили, що якщо корову частіше доїти, то вона дасть більше молока? Чи може вже військовий час закінчився, до кінця якого й скасували спочатку акциз, а потім, бачте, "передумали" ? А чи потрібні нам такі недолугі планувальники, ось в чому головне питання...
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15.08.2022 12:49 Відповісти
+5
Казнокради вирішили брати своє, це й не дивно
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15.08.2022 10:16 Відповісти
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Казнокради вирішили брати своє, це й не дивно
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15.08.2022 10:16 Відповісти
за законами військового часу розстріляти увесь кабмін у повному складі - більше антиукраїнських законопроектів не буде!!!
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15.08.2022 10:42 Відповісти
Країні не потрібні гроші?

Можливо вже не потрібно платити пенсії та зарплати?
війна скінчилась і не потрібно заправляти танки?
чи поживемо за рахунок платників податків ЄС та США, на халяву?
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15.08.2022 11:26 Відповісти
А чого ви вирішили, що якщо корову частіше доїти, то вона дасть більше молока? Чи може вже військовий час закінчився, до кінця якого й скасували спочатку акциз, а потім, бачте, "передумали" ? А чи потрібні нам такі недолугі планувальники, ось в чому головне питання...
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15.08.2022 12:49 Відповісти
акциз а пального йде виключно на ремонт доріг. і на відкати з ремонту...
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15.08.2022 13:30 Відповісти
А у нас что с дорогами все ок? И мостов нет разрушеных, которые нужно восстанавливать?

Троли кремлеботские...
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15.08.2022 19:09 Відповісти
Трудно жить без мозгов,шлимазл?Ты в какой стране живёшь и какому Богу молишься,полупокер?Может в@йна закончилась?Или пуйловских орков ждёшь,лишенец?С Одессы привет и пожелание"Киш мири ин тухес унд зай гезунд"!!!
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15.08.2022 20:22 Відповісти
На ремонте дорого воруют более 50% денег. Причем это наиболее безопасный вид воровства,для тех кто ворует
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15.08.2022 22:44 Відповісти
Ви уважно читали заголовок?
У військовий час влада хоче підняти акциз на будівництво доріг. Невже дороги, це зараз саме головне?
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16.08.2022 01:57 Відповісти
Никогда такого не было и вот опять.
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15.08.2022 18:55 Відповісти
Кабмін та ОП, ви що повні ідіоти?
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15.08.2022 18:57 Відповісти
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15.08.2022 19:45 Відповісти
Це щоб наступальне важке озброєння купити 😅

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15.08.2022 19:44 Відповісти
Была до войны - большая стройка, ну а теперь опять - строительство дорог. Ну а на армию, как и всегда - два шиша!
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15.08.2022 20:02 Відповісти
ДОРОГ , **** !!! Опять дорог ! Клептоманы (одержимые воры) е**чие...
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15.08.2022 21:36 Відповісти
Война им пох. им главное баблом карманы набивать, а то могут на слудующий срок Членограя и не выбрать.
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15.08.2022 21:44 Відповісти
https://biz.censor.net/news/3324260/zelenskyyi_zaklykav_radu_nevidkladno_skasuvaty_pdv_ta_aktsyz_na_palne

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15.08.2022 22:20 Відповісти
Щеневтік не може не красти, губиться сенс вистави
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15.08.2022 22:42 Відповісти
SHENEVTYK 😆
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15.08.2022 23:16 Відповісти
Це до Зеленського, хто придумав, той і платить.
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15.08.2022 23:39 Відповісти
Непогано було б для початку звільнити Кабмін, а вже потім Херсон і Крим
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16.08.2022 10:00 Відповісти

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