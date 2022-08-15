Ризик рецесії у єврозоні зріс до найвищого рівня з листопада 2020 року, – Bloomberg

Ризик рецесії у єврозоні досяг найвищого рівня з листопада 2020 року, оскільки дефіцит енергії загрожує ще більше підвищити і без того рекордну інфляцію.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на опитаних економістів.



Зазначається, що ймовірність скорочення виробництва протягом двох кварталів поспіль зросла до 60% з 45% у попередньому дослідженні та зросла з 20% до вторгнення Росії в Україну.

Як пише видання, Німеччина, найбільша економіка блоку та одна з найбільш схильних до скорочення поставок російського природного газу, ймовірно, буде стагнувати вже з цього кварталу.



Шкоду компаніям та домогосподарствам єврозони завдають підвищення вартості життя, а також енергетичні загрози Росії. Ситуація також посилюється сильною посухою, яка влітку призвела до падіння рівня води у річках Європи.

Очікується, що інфляція становитиме в середньому майже 8% у 2022 році, що приблизно вчетверо перевищує цільовий показник Європейського центробанку. У 2023 році експерти очікують на інфляцію на рівні 4%, а до 2024 року розраховують, що вона сповільниться до 2%.