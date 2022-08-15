Щонайменше 10 суден хочуть залучити для вивезення українського зерна з портів до вересня

До кінця місяця Україна планує залучити до своїх портів під завантаження українською агропродукцією ще не менше 10 суден.

Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Юрій Васьков, передає Адміністрація морських портів України.

Зазначається, що 14 серпня до Одеського порту під завантаження зайшли два судна – балкер Sara завантажить 8000 тис. кукурудзи, судно Efe завантажить близько 7,5 тис. тонн олії.

За словами Васькова, за два тижні роботи зернового коридору з українських портів вийшло 16 суден, які доставлять майже пів мільйона української агропродукції до 9 країн світу. До українських портів під завантаження зайшло вже 6 суден.

"До кінця місяця плануємо залучити до українських портів ще не менш ніж 10 суден під завантаження українською агропродукцією", – зазначив він.

Як повідомлялося, ще шість кораблів отримали дозвіл на вивезення зерна з українських портів.

Нагадаємо, кораблі, які експортують українське зерно Чорним морем, захищені спеціальною буферною зоною в 10 морських миль (близько 18,5 км).

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".