Інфляція в Україні не критична і могла б бути вищою через війну, – Марченко
Інфляція в Україні на рівні 22,2% не є критичною, бо через війну могла бути вищою.
Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю РБК-Україна.
"Так, інфляція є досить високою, якщо порівнювати з довоєнним станом. Якщо порівнювати з іншими країнами – Європою, США, де інфляція наближається до десятивідсоткових показників, то наша інфляція в 22,2% не є такою критичною. Тобто це не є інфляція, яка могла бути у країні, яка воює", – сказав Марченко.
Він додав, що за зовнішніх умов Україна все одно була б у високій інфляції.
"Розриви ланцюгів постачання, високі ціни на паливо – це все чинники, які сформувались ззовні. І ми як і інші країни вимушені це нормально сприймати", – зазначив Марченко.
За його словами, впоратися із ситуаією планується а основному за рахунок надходжень від зовнішньої допомоги та за рахунок податків та внутрішніх запозичень.
Як повідомлялося, Національний банк у липні суттєво погіршив прогноз інфляції у 2022 році – до 31%, порівняно з понад 20%, які прогнозувалися у червні.
У 2021 році інфляція в Україні зросла до 10% з 5% у 2020 році та 4,1% у 2019 році, а базова – до 7,9% проти 4,5% роком раніше.
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