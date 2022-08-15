Рада закликала запровадити санкції проти "Росатому" через ядерний тероризм Росії на Запорізькій АЕС

Верховна Рада закликала Організацію Об’єднаних Націй, Європейський Союз, Європейську Раду, Організацію з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ), парламенти та уряди держав-членів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) засудити ядерний тероризм Російської Федерації на Запорізькій атомній електростанції.

Відповідний проєкт постанови №7667 народні депутати підтримали на пленарному засіданні у понеділок, 15 серпня, повідомив народний депутат Олексій Гончаренко (фракція "Європейська солідарність") у Telegram.

"Верховна Рада закликає парламенти та уряди держав-членів Міжнародного агентства з атомної енергії визнати дії Російської Федерації з окупації ЗАЕС, її мінування та обстрілу, що ставить під загрозу безпечне існування світу, актом ядерного тероризму", – наголошується у зверненні.

Парламент також закликав ООН, європейські інституції, МАГАТЕ запровадити санкції проти всієї російської атомної галузі, зокрема щодо державної корпорації "Росатом", підприємств та організацій, що входять до "Росатому" та їх дочірніх компаній, розташованих як на території РФ, так і та за її межами, а також щодо російських фізичних осіб, які є керівниками цієї корпорації та її дочірніх підприємств.

Крім того, Рада закликала парламенти та уряди держав-членів МАГАТЕ звернутися до Генеральної конференції МАГАТЕ з пропозицією призупинити дії привілеїв та прав РФ як члена агентства, а також позбавити Росію права голосу на засіданнях Ради керуючих МАГАТЕ та можливості брати участь у програмах технічного співробітництва, науково-технічного обміну та міжнародних дослідницьких проектах під егідою агентства.

Парламент також закликав ООН, МАГАТЕ підтримати та вжити необхідних заходів для організації та спрямування спільної місії ООН та МАГАТЕ на ЗАЕС з подальшою демілітаризацією станції та виведенням озброєних російських військових та техніки зі станції та всієї прилеглої території, включаючи місто Енергодар.

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Як повідомлялося, минулого тижня російські війська декілька разів обстріляли Запорізьку АЕС і території поблизу атомного об’єкта, в тому числі із реактивних систем залпового вогню, внаслідок чого ушкоджень зазнало обладнання станції.

Водночас гедиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі заявив про відсутність безпосередньої ядерної загрози на Запорізькій атомній електростанції після обстрілів її майданчика російськими військовими.

Запорізька АЕС – найбільша в Європі атомна станція із встановленою потужністю. Її шість енергоблоків ВВЕР-1000 побудовано за проектом В-320. Перший енергоблок було введено в експлуатацію у грудні 1984 року, шостий – у жовтні 1995 року.

Наразі електростанція перебуває під контролем окупантів, але працює в енергосистемі України.