Дефіцит зовнішньої торгівлі товарами зріс за пів року у 2 рази, – Держстат

Негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами у січні-червні 2022 року зросло вдвічі порівняно з аналогічним періодом 2021 року - до $2,47 млрд із $1,23 млрд.

Про це повідомила Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

За даними Держстату, експорт товарів із України за звітний період скоротився на 24% порівняно з першим півріччям 2021 року – до $22,73 млрд, імпорт – на 19,1%, до $25,2 млрд.

Держстат уточнив, що у червні цього року порівняно з травнем 2022 року сезонно скоригований обсяг експорту зріс на 18,6% – до $3,58 млрд, імпорту – на 27,6%, до $4,98 млрд.

Сезонно скориговане сальдо зовнішньої торгівлі у червні 2022 року було негативним і становило $1,41 млрд, тоді як у травні 2022 року воно також було негативним і становило $889,9 млн.

Коефіцієнт покриття експортом імпорту за шість місяців 2022 року становив 0,90 (у січні-червні 2021 року – 0,96).

Держстат уточнив, що зовнішньоторговельні операції проводилися з партнерами із 221 країни світу.

Як повідомлялося, зведений платіжний баланс України у 2021 році був зведений з профіцитом $487 млн, що вчетверо менше, ніж у 2020 році.