Одна з найбільших в Україні ІТ-компанія Ciklum припинить роботу в Білорусі
Дансько-українська ІТ-компанія Ciklum залишить білоруський ІТ-ринок та місцевий "Парк високих технологій".
Один із перших його резидентів – "Сиклум Бел", що входить до міжнародної групи Ciklum, з червня перебуває у процесі ліквідації, повідомляє галузеве видання dev.by з посиланням на дані білоруського реєстру юросіб.
Ciklum була заснована 2002 року данцем Торбеном Майгаардом. Головним центром бізнесу та розробок компанії є Україна, де минулого літа вона входила до п'ятірки найбільших роботодавців у сфері ІТ.
2006 року Майгаард відкрив у Білорусі "Сиклум Бел". У 2007 році ця компанія вона стала одним із перших іноземних резидентів "Парку високих технологій", а у 2019 році входила до топ-50 ІТ-роботодавців Білорусі. Тоді компанія налічувала 171 співробітника у Білорусі та 3300 – у світі, переважно в Україні.
У 2015 році контрольний пакет Ciklum придбав створений Джорджем Соросом Ukrainian Redevelopment Fund. Міноритарним акціонером компанії у 2019 році став інвестфонд Dragon Capital Томаша Фіали.
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