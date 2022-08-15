Одна з найбільших в Україні ІТ-компанія Ciklum припинить роботу в Білорусі

Дансько-українська ІТ-компанія Ciklum залишить білоруський ІТ-ринок та місцевий "Парк високих технологій".

Один із перших його резидентів – "Сиклум Бел", що входить до міжнародної групи Ciklum, з червня перебуває у процесі ліквідації, повідомляє галузеве видання dev.by з посиланням на дані білоруського реєстру юросіб.

Ciklum була заснована 2002 року данцем Торбеном Майгаардом. Головним центром бізнесу та розробок компанії є Україна, де минулого літа вона входила до п'ятірки найбільших роботодавців у сфері ІТ.

2006 року Майгаард відкрив у Білорусі "Сиклум Бел". У 2007 році ця компанія вона стала одним із перших іноземних резидентів "Парку високих технологій", а у 2019 році входила до топ-50 ІТ-роботодавців Білорусі. Тоді компанія налічувала 171 співробітника у Білорусі та 3300 – у світі, переважно в Україні.

У 2015 році контрольний пакет Ciklum придбав створений Джорджем Соросом Ukrainian Redevelopment Fund. Міноритарним акціонером компанії у 2019 році став інвестфонд Dragon Capital Томаша Фіали.