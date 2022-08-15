СБУ заблокувала діяльність київської компанії, яка продавала російські нафтопродукти

Служба безпеки заблокувала роботу однієї з київських компаній, яка займалась оптовим продажом російських нафтопродуктів на сотні мільйонів грн.

Про це йдеться в повідомленні СБУ.

Як повідомляється, підприємство входило до структури кремлівського монополіста "Газпром нєфть", власники якого належать до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.

Установлено, що представники української "філії" перераховували частину прибутків до федерального бюджету Росії.

За даними слідства, керівники столичного підприємства налагодили збут у промислових масштабах російських паливно-мастильних матеріалів, які застосовують для техобслуговування транспортних агрегатів.

Готову продукцію отримували від своїх "бізнес-партнерів" із РФ і зберігали на власних великогабаритних складах.

Відповідні логістичні бази також використовували для реалізації товару, насамперед, афілійованим фірмам та клієнтам з тіньового ринку.

Під час обшуків за місцями складування нафтопродуктів, співробітники СБУ виявили понад 27 тонн російських мастил, які знаходились у ємностях із маркуванням російської корпорації. Вартість вилученої продукції становить майже 10 млн грн.

За матеріалами Служби безпеки, весь конфіскований товар буде передано на потреби ЗСУ.

Наразі у межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 110-2 (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України) Кримінального кодексу України, тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності організаторів та учасників підривної діяльності проти нашої держави.