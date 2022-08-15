Китайська компанія побудує в Угорщині завод із виробництва акумуляторів за $7,6 мільярда

Китайська компанія CATL оголосила про плани побудувати в Угорщині найбільший у Європі завод із виробництва акумуляторів для електромобілів вартістю 7,3 мільярда євро ($7,6 мільярда).

Як заявили в CATL, будівництво підприємства в угорському місті Дебрецен стане її найбільшою закордонною інвестицією і розпочнеться цього року після отримання дозволів, повідомляє Reuters.

Очікується, що сам процес будівництва заводу триватиме не більше 64 місяців, а після його завершення він стане найбільшим у Європі та другим для CATL у регіоні. Підприємство виготовлятиме акумуляторні елементи та модулі для автовиробників, зокрема Mercedes-Benz, BMW, Stellantis та Volkswagen.

Інвестиції CATL ознаменують "гігантський стрибок у глобальному розширенні CATL", заявив засновник і голова компанії Цзен Юцюнь.

Китайська компанія також зберігає плани щодо виробництва акумуляторів у Північній Америці до 2026 року для низки місцевих клієнтів, включаючи Ford Motor.

У Дебрецені розташований завод, який будує BMW, у той час як у бренду Volkswagen Audi є завод у Дьйорі на заході Угорщини, а Mercedes-Benz працює в Кечкеметі, у центральній частині країни.

Mercedes-Benz заявив в окремій заяві, що стане першим партнером, який отримає елементи батареї від угорського заводу CATL.