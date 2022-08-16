Росія в рамках "паралельного імпорту" вже завезла товарів на $6,5 мільярда

Обсяг ввезення в Росію товарів у рамках механізму "паралельного імпорту" з моменту його запуску на початку травня 2022 року досяг майже $6,5 млрд.

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр промисловості та торгівлі РФ Денис Мантуров, передає Інтерфакс.

"За період дії механізму було ввезено продукції майже на $6,5 млрд. При цьому робити точні прогнози щодо обсягів паралельного імпорту досить складно, але, спираючись на статистику за 2,5 місяці, очікуваний обсяг ввезення продукції до кінця року може становити близько $16 млрд", – сказав Мантуров, пояснивши, що прогноз ґрунтується на оцінці середнього обсягу паралельного імпорту на місяць на рівні $2-2,5 млрд.

Наприкінці березня уряд РФ прийняв рішення про легалізацію так званого "паралельного імпорту", що дозволяє постачальникам імпортної продукції здійснювати її реалізацію без отримання дозволу від власника товарного знака.

Раніше в Росії був заборонений "паралельний імпорт", відомий також як "сірий" імпорт – термін, що означає ввезення в країну товарів, на яких нанесено будь-який товарний знак, без дозволу правовласника цього товарного знака (тобто "паралельно" офіційному імпорту таких товарів через дилерів, уповноважених правовласником).

Паралельний імпорт був заборонений статтею 1487 Цивільного кодексу РФ, за якою товар може ввозитися безпосередньо самим правовласником, або з його згоди. Відповідно до російського законодавства, "сірий" імпорт вважається контрабандою, закамуфльованою під легальне ввезення товару.

Проте через російське воєнне вторгнення в Україну багато західних компаній заявили про припинення поставок своїх товарів у РФ, після цього російська влада прийняла рішення про скасування покарання за "сірий" імпорт.