Німецька група Henkel виставила на продаж активи в РФ та Білорусі

Німецький виробник косметики та побутової хімії Henkel виставив на продаж свої активи в Росії та Білорусі.

Як пишуть "Ведомости", про це йдеться у звітності компанії за перше півріччя 2022, передає російський Forbes.

У самому Henkel на запит не відповіли. Серед потенційних покупців експерти називають "Техноніколь", китайський та турецький бізнес.



У звітності компанія оцінила свої збитки від виходу з Росії та Білорусі в 184 млн євро.



У Росії компанія має 12 офісів та 11 заводів у різних регіонах. Заводи в Пермі, Ленінградській області та Енгельсі виробляють миючі, у Тосно та Енгельсі – клеї (зокрема "Момент") та засоби для обробки поверхонь, у Коломні, у Челябінській та Ульянівській областях – будівельні суміші Ceresit.



Аналітики оцінюють справедливу вартість російських активів Henkel з урахуванням прав на використання брендів станом на початок 2022 року у 600 млн євро. Водночас зазначається, що під час продажу ціна цих активів, найімовірніше, не перевищить 150-180 млн євро.

Як повідомлялося, на початку квітня керівництво Henkel заявляло, що компанія продовжить працювати в Росії. Проте згодом компанія змінила позицію і прийняла рішення про припинення діяльності в РФ, а також в Білорусі. Однак наразі вона продовжує виробляти продукцію під марками Рersil, Schwarzkopf і Dial на своїх 11 заводах у країні.

Henkel була створена у 1876 році. На російському ринку компанія веде діяльність із 1990 року. Henkel об'єднує підрозділи Adhesive Technologies (клеї та технології), Laundry & Home Care (чистячі та миючі засоби) та Beauty Care (косметика). У РФ компанія випускає товари під такими марками, як Persil, Bref, Pril, "Лоск", "Ласка", Schwarzkopf, Syoss, Fa, Ceresit, клеї "Момент" та Loctite.