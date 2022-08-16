Чоловіків не випускатимуть з України до кінця війни, – Зеленський відповів на петицію

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо дозволу чоловікам 18-60 років без військового досвіду виїжджати за межі України.

Він наголосив, що скасування цих обмежень відбудеться тільки після завершення воєнного стану в країні, передає пресслужба Офісу президента.

Глава держави також наголосив, що за Конституцією захист суверенітету і територіальної цілісності держави – це справа та обовʼязок всього народу, і всі громадяни України мають рівні конституційні права та свободи.

Зеленський нагадав, що зв'язку з військовою агресією РФ проти України та для забезпечення оборони з 24 лютого введено воєнний стан. На період дії правового режиму воєнного стану конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені, зокрема, статтею 33 Конституції України, можуть обмежуватися.

Також він зазначив, що відповідно до Закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" правила перетинання державного кордону, обмеження та категорії громадян, які можуть здійснювати такий перетин у разі введення на території України воєнного стану, встановлюються Кабінетом міністрів.

"Тому я звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання", – додав Зеленський.

Нагадаємо, що відповідна електронна петиція №22/140908-еп, яку ініціювала Юлія Булавіна, набрала необхідні для відповіді президента 25 тисяч голосів ще наприкінці липня. За її словами, воювати повинні боєздатні громадяни. Водночас "безліч айті-, соц-, креативних-, технічних- та інших фахівців" можуть воювати на інформаційному фронті та бути більш корисними працюючи за кордоном, допомагаючи біженцям і підтримуючи армію заробленими коштами.