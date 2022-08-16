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Новини
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Чоловіків не випускатимуть з України до кінця війни, – Зеленський відповів на петицію

зеленський

Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо дозволу чоловікам 18-60 років без військового досвіду виїжджати за межі України.

Він наголосив, що скасування цих обмежень відбудеться тільки після завершення воєнного стану в країні, передає пресслужба Офісу президента. 

Глава держави також наголосив, що за Конституцією захист суверенітету і територіальної цілісності держави – це справа та обовʼязок всього народу, і всі громадяни України мають рівні конституційні права та свободи.

Зеленський нагадав, що зв'язку з військовою агресією РФ проти України та для забезпечення оборони з 24 лютого введено воєнний стан. На період дії правового режиму воєнного стану конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені, зокрема, статтею 33 Конституції України, можуть обмежуватися.

Також він зазначив, що відповідно до Закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" правила перетинання державного кордону, обмеження та категорії громадян, які можуть здійснювати такий перетин у разі введення на території України воєнного стану, встановлюються Кабінетом міністрів.

"Тому я звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання", – додав Зеленський.

Нагадаємо, що відповідна електронна петиція №22/140908-еп, яку ініціювала Юлія Булавіна, набрала необхідні для відповіді президента 25 тисяч голосів ще наприкінці липня. За її словами, воювати повинні боєздатні громадяни. Водночас "безліч айті-, соц-, креативних-, технічних- та інших фахівців" можуть воювати на інформаційному фронті та бути більш корисними працюючи за кордоном, допомагаючи біженцям і підтримуючи армію заробленими коштами. 

Автор: 

кордон (1151) Зеленський Володимир (2526) мобілізація (481) петиція (28)


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Топ коментарі
+12
цікаво, а коли на фронті акторів квартала побачимо? А ще у нас до дупи всякого лайна, такого як ОП, там такі харі, що як раз бійців прикриють в окопах.
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16.08.2022 12:27 Відповісти
+11
"всі громадяни України мають рівні конституційні права та свободи"(с)

https://biz.censor.net/n3361031
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16.08.2022 15:57 Відповісти
+8
Зеля ты на стоящая зал-упа, дай работу или плати по 15000 ежемесячно и будем сидеть до конца войны, ***** весь свой квартал на передовую , где находится сын от первого брака резникова? А где трое взрослых детей Данилов?
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16.08.2022 13:47 Відповісти
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он читав Безугла (вона ж безумна) підготувала з ще одним виродком з СН Юрчишиним законопроект що вік призову скасують взагалі. Так що дідусям "під 100" приготуватись до походу в воєнкомати, якщо хронічний артрит та сліпота не дасть такої можливості дійти то треба буде замовити таксі за свої гроші
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16.08.2022 12:11 Відповісти
що ж ти мелеш дибіл, зараз взагалі немає проблеми з кількістю, на всіх фронту не хватить, є проблема з якістю, навіть якщо вмотивований і сам прийшов у воєнкомат не факт візьмуть - вчити всіх немає змоги, а от ті хто служив і має спеціальність або був на зарплаті і якось уник призову - такі є, у нас тільки 200 тис ментів, 30000 сбу в штаті, а ще скільки прокурорів мнс податкова прикордонники ментів в 50 років на пенсії, в одному маріуполі було 3000 ментів, скільки з них зараз на фронті?
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16.08.2022 13:37 Відповісти
почитай їх законопроект придурок-зеленобот, про стан справ з комплектацією всі знають і всі в курсі. Питання для чого тримати пенсіонерів, хворих та взагалі непридатних фізично до службі в ЗСУ людей на ланцюгу???
Якщо немає проблем з комплектацією то навіщо ви тримаєте людей на ланцюгу?????
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16.08.2022 13:50 Відповісти
ще раз тобі говорю 200 тис ментів під 100 тис інших від сбу до прокурора тільки в штаті, скільки зараз гуляє без роботи - не порахуєш, особливо ті які з окупованих територій, і призивати у львові людей іти захищати донбас якось не логічно, а вірно всіх які з окупованих територій не тільки не пускати зза кордон а і лишати допомоги якщо вони відмовляються іти захищати своє місто!
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16.08.2022 14:39 Відповісти
тобто людей побили росіяни а тепер хай вбивають свої?
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16.08.2022 16:01 Відповісти
А, ти типу у Львові і тебе це не стосується? Кацапам одне місто треба?
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16.08.2022 21:33 Відповісти
нащо нам 200тис ментів?
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16.08.2022 16:04 Відповісти
А мух хто бити буде?
Вона зараз страшно бояться звільнення, бо це автоматично призов.
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16.08.2022 21:34 Відповісти
ментов трогать низя - во-первых, они первые сдадутся сами, во-вторых, кто же тогда военкомов охранять будет?
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16.08.2022 19:15 Відповісти
Якісь наївні зебіли пишуть ці петиції.
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16.08.2022 12:12 Відповісти
цікаво, а коли на фронті акторів квартала побачимо? А ще у нас до дупи всякого лайна, такого як ОП, там такі харі, що як раз бійців прикриють в окопах.
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16.08.2022 12:27 Відповісти
та ти що?

а як же тисячі тих, хто мотається туди-сюди постійно?

кварталівці, музиканти-артисти, спортсмени, помічники депутатів, судді, прокурори
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16.08.2022 13:16 Відповісти
ну да, как же Европа без питарка в розовой панаме из калуш оркестра?
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16.08.2022 19:16 Відповісти
Я не куя не понял в этом объяснении, логики описанию, можно не можно ,
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16.08.2022 13:25 Відповісти
Зеля ты на стоящая зал-упа, дай работу или плати по 15000 ежемесячно и будем сидеть до конца войны, ***** весь свой квартал на передовую , где находится сын от первого брака резникова? А где трое взрослых детей Данилов?
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16.08.2022 13:47 Відповісти
https://biz.censor.net/user/507413
Смотри чтобы мы тебе твою %алупу не отрубили и не за 15000 тысяч,а бесплатно.
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16.08.2022 16:19 Відповісти
це якийсь дурдом записався на третій день добровольцем дали список що купити чекаю по сьогоднішній день ходив 3 рази сказали чекайте , на роботу не випускають в країні роботи немає , свій бізнес місцеві чинуші відкрити не дають - 3 рік не можу здати обєкт в експлуатацію - корупція та неосвідченість тотальна , мої друзі перевели бізнес у Європу - задоволені , назад ніхто не повернеться , мені 56 , як вижити? чи також збиратись? та доки терпіти це свавілля влади та корупцію!!!
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16.08.2022 15:46 Відповісти
Якщо місцеве бидло не дає відкрити бізнес- треба прийти всім і дуже добре пояснити, що вони бидло і неправі......по іншому не зрозуміють.
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17.08.2022 11:34 Відповісти
виїхати з країни можуть тільки обрізані....
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16.08.2022 15:50 Відповісти
Треба брати приклад із Ізраїля. Там громадяни незважаючи на війну і військовий стан необмежені повністю у переміщеннях.
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16.08.2022 15:50 Відповісти
в Естоніі теж саме. там при будь-яких станах заборон немає.
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16.08.2022 15:58 Відповісти
"всі громадяни України мають рівні конституційні права та свободи"(с)

https://biz.censor.net/n3361031
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16.08.2022 15:57 Відповісти
То дай роботу усім безробітним чоловікам, бо як їм годувати сімї, га, довбню?
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16.08.2022 16:30 Відповісти
стоп, а женщины разве не граждане? Или кто-то ровнее?
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16.08.2022 17:15 Відповісти
Головне, що мохнатіки, потапи і квартал виїхав, а там пох...
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16.08.2022 18:09 Відповісти
95 квартал взяв заручники цілу країну.
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16.08.2022 19:21 Відповісти
Країна, сама вибрала зелене шапіто.
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17.08.2022 08:18 Відповісти
В 95 кварталі чоловіків нема і ніколи не було сам знаю бо там всі підараси коломойского
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16.08.2022 19:22 Відповісти
**** ти кончена-ти навіщо квартал випускаєш?чи своїх придворних собак можна-їм все дозволено?ми для цього тебе вибирали?ти що собі позволяєш?засунь свою монархію в свою гундосну задницю
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16.08.2022 19:23 Відповісти
Багато хто з депутатів ВР за останні місяці після 24 лютого брендові автівки купують направо і наліво, а багато людей не мають можливості на зайвий шматок хліба заробити однак змушені залишатися в країні.
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16.08.2022 19:49 Відповісти
Если выпустить, то живой щит пропадёт. Вот такая история! Спасибо зеля, как только все кончится, большинство просто сдрыснет , чтобы забыть тебя и твою шоблу как страшный сон. Спасибо, наелись
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16.08.2022 22:55 Відповісти
Хоч в чомусь я підтримую Зеленського! Якщо до бою ставати, то всі пліч-о-пліч!
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16.08.2022 23:12 Відповісти
Я все понимаю, но если война будет длиться 10 лет? 10 лет не будут выпускать?
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16.08.2022 23:48 Відповісти
ну тогда армию за свой счет содержи....
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17.08.2022 00:08 Відповісти
Так що так🤣🤣🤣
Для зє-банатської кодли - відкриті кордони, ну а для гоїв - окопи й перспектива задурно здохнути. Адже навіть промисловість на воєнний лад НЕ ПЕРЕБУДОВАНО!!!
ЖОДНОГО заводу з виробництва зброї не збудовано. Немає навіть патронного заводу. Натомість ювелірна мережа "золотий вік" працює, як треба.

Ще не нареготалися, зєбіли?
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17.08.2022 09:23 Відповісти
Одне велике питання серед цього базару: де людям робити і як кормити свої сімьї. Якби була в країні оборонна промисловість і робочі місця, тоді я зрозумів би цей концлагер. А так - це повний абсурд!
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17.08.2022 09:53 Відповісти
Брати Суркіси виїхали виїхали з України, а Банки ,бізнес остались в Україні,Українці на фронті заїищають інтереси суркісів зелепенських коломойських рабіновічєй кернесів гройсманіві різних не Українців типу Дерипаски.А наші хлопчики гинуть.
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17.08.2022 10:18 Відповісти
Якщо всіх чоловік, ну майже всіх закрили до кінця війни, а це тривати може місяці чи роки, то "гарна"перспектива вимальовується. Мотивовані і готові воювати будуть самі іти, а їх звісно не така велика кількість, бюджетники трохи не всі мають бронь, а це вже мільйони, а решта - це теж мільйони, які зовсім немотивовані чи морально/фізично не готові будуть чекати нагоди, щоб покинути країну. На мій погляд такі жорсткі заходи по обмеженню пересування мотивації ніяк не сприяють, бо тільки головний зелений ухилянт міг додуматися до такого. Зеля в 2024-2015 рр. просто мотався в москву, сидів там, маючи прописку криворізьку жив без реєстрації в Києві ховався від призову., бо обмежень на пересування жодних не було.
Гроші заробітчани сюди в такій кількості як раніше потрапляти більше не будуть, вони їх будуть тратити там і забирати при можливості рідню до себе. Якщо за кордоном у них є робота, а приїхавши до рідні стають невиїзними і без роботи, то перспектива така собі. Люди мають право працювати всюди і отримувати платню, де вони хочуть і можуть, але тепер цього їх позбавили.
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17.08.2022 11:34 Відповісти
я теж хочу закордон, давай ми всі поїдем, після захоплення України ***** ж не нападить на Польщу? А те що в Польщі є робота а у нас нема то хто винен? поляки? може ще поляків заставити захищати твою хату від танків?
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17.08.2022 12:08 Відповісти
У багатьох уже захищати або нічого, або вони вже у ту сіру зону ніколи не повернуться. Так що так, поляки.
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17.08.2022 12:24 Відповісти
М'ясом закидувати,це не захист.Без підготовки і нормально спорядження кидати,під арту це не захист.Закривати діри чоловіками,це не захист.Так Україна зазнає важкої поразки.
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17.08.2022 12:28 Відповісти
Всі не поїдуть і не поїхали б, зате влада зробили фанастичне корупційне поле завдяки цим обмеженням. Я живу в Західній Україні і мені смішно бачити, як вантажні і пасажирські буси тепер обліплені наклейками "волонтер", бо начальник обласної військової адміністрації робить бронь і дозволи на виїзд за кордон (за гроші звісно). Є такси на бронь від чиновників обласних на бронь на роботі, від невручення повісток, на офіційний виїзд за кордон, на "опікунство", на непридатність до служби, військова служба з прикріпленням до міста чи району, ...
По факту ніякої загальної мобілізації не має і в помині, а є вибіркова мобілізація, коли пацанам на вулиці оформляють повістки і якщо не має "броні", забирають в армію.
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17.08.2022 13:00 Відповісти
Зеленський то сам викидав повістуюки, бо не хотів йти туди, де можуть убити. Але інші екхай насильно йдуть. Крім того, Зеленському ще й честь вищі військові чини віддають. Ось така іронія долі.
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17.08.2022 11:50 Відповісти
Це не рівні конституційні права. Це кріптцтво, або совок, або якась Північна Корея. Це не свобода і демократія. Так москалів точно не перемогти. Хоча я казав, що обравши Зеленського, буде катастрофа. Але чому я маю страждати, я за нього то не голосував і за слуг також? І не кажіть, що це москалі винні, тому що вони проти України і українців вже сотні років воюють з перервами.
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17.08.2022 11:53 Відповісти
як саме ти страждаєш? Невже більше за воїна ЗСУ на Азовсталі?
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17.08.2022 12:16 Відповісти
Більше за кошового. Та синів Данілова.
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17.08.2022 12:25 Відповісти
Воїни з Азовсталі і допомогли привезти цю владу,яка допомогла зробити так,що вони страждають.Зараз їх катують,ріжуть і вбивають.Що мають всі так страждати ? Ви хіба самі,як воїни азовсталі?Стражданнями москалів,то точно не перемогти,це моя така думка.
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17.08.2022 12:34 Відповісти
в голові в тебе одне гавно) може дійсно вали з країни, хоть чимось нам допоможиш))
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17.08.2022 13:36 Відповісти
Гімно це у тобі подібних.Які своїм вибором,в 2019 році привели країну до катастрофи.Та й ти не сказав,чи ти сам на як воїн азовсталі.
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17.08.2022 14:00 Відповісти

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