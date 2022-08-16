Чоловіків не випускатимуть з України до кінця війни, – Зеленський відповів на петицію
Президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо дозволу чоловікам 18-60 років без військового досвіду виїжджати за межі України.
Він наголосив, що скасування цих обмежень відбудеться тільки після завершення воєнного стану в країні, передає пресслужба Офісу президента.
Глава держави також наголосив, що за Конституцією захист суверенітету і територіальної цілісності держави – це справа та обовʼязок всього народу, і всі громадяни України мають рівні конституційні права та свободи.
Зеленський нагадав, що зв'язку з військовою агресією РФ проти України та для забезпечення оборони з 24 лютого введено воєнний стан. На період дії правового режиму воєнного стану конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені, зокрема, статтею 33 Конституції України, можуть обмежуватися.
Також він зазначив, що відповідно до Закону "Про порядок виїзду з України і в'їзду в Україну громадян України" правила перетинання державного кордону, обмеження та категорії громадян, які можуть здійснювати такий перетин у разі введення на території України воєнного стану, встановлюються Кабінетом міністрів.
"Тому я звернувся до прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля з проханням опрацювати порушені в електронній петиції питання", – додав Зеленський.
Нагадаємо, що відповідна електронна петиція №22/140908-еп, яку ініціювала Юлія Булавіна, набрала необхідні для відповіді президента 25 тисяч голосів ще наприкінці липня. За її словами, воювати повинні боєздатні громадяни. Водночас "безліч айті-, соц-, креативних-, технічних- та інших фахівців" можуть воювати на інформаційному фронті та бути більш корисними працюючи за кордоном, допомагаючи біженцям і підтримуючи армію заробленими коштами.
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Якщо немає проблем з комплектацією то навіщо ви тримаєте людей на ланцюгу?????
Вона зараз страшно бояться звільнення, бо це автоматично призов.
а як же тисячі тих, хто мотається туди-сюди постійно?
кварталівці, музиканти-артисти, спортсмени, помічники депутатів, судді, прокурори
Смотри чтобы мы тебе твою %алупу не отрубили и не за 15000 тысяч,а бесплатно.
https://biz.censor.net/n3361031
Для зє-банатської кодли - відкриті кордони, ну а для гоїв - окопи й перспектива задурно здохнути. Адже навіть промисловість на воєнний лад НЕ ПЕРЕБУДОВАНО!!!
ЖОДНОГО заводу з виробництва зброї не збудовано. Немає навіть патронного заводу. Натомість ювелірна мережа "золотий вік" працює, як треба.
Ще не нареготалися, зєбіли?
Гроші заробітчани сюди в такій кількості як раніше потрапляти більше не будуть, вони їх будуть тратити там і забирати при можливості рідню до себе. Якщо за кордоном у них є робота, а приїхавши до рідні стають невиїзними і без роботи, то перспектива така собі. Люди мають право працювати всюди і отримувати платню, де вони хочуть і можуть, але тепер цього їх позбавили.
По факту ніякої загальної мобілізації не має і в помині, а є вибіркова мобілізація, коли пацанам на вулиці оформляють повістки і якщо не має "броні", забирають в армію.