"Газпром" сподівається на зростання цін на газ у Європі взимку до $4000 за тисячу кубометрів

Російський "Газпром" сподівається, що спотові ціни на газ на європейських біржах узимку перевищать $4000 за тисячу кубометрів.

Про це повідомляє пресслужба російської компанії, яка штучно обмежує експорт газу до Європи за чинними контрактами.

"Зазначимо, що на спотових біржах Європи ціни на газ пройшли позначку $2 500. За консервативними оцінками, якщо тенденція збережеться, взимку ціни перевищать рівень $4 000 за 1 тис. куб. м", – йдеться у повідомленні російської компанії.

"Газпром" відзначає, що за даними Gas Infrastructure Europe, станом на 14 серпня запаси газу в європейських сховищах становлять 48,6 млрд куб. м, для досягнення рівня заповненості ПСГ початку сезону відбору 2019/2020 року європейські компанії ще мають закачати 23,8 млрд кубометрів газу.

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Як повідомлялося, раніше російський "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Під час візиту до Ірану в липні російський президент Владімір Путін заявив, що крім самої турбіни російський "Газпром" вимагає "офіційних документів" щодо її повернення до Росії. Путін також пригрозив, що "Газпром" додатково зменшить транспортування газу до Європи газопроводом "Північний потік", якщо Німеччина та Канада не вирішать питання, на яких наполягає Росія.

Вже після цього російський "Газпром" повідомив, що зупинить експлуатацію ще одного газотурбінного двигуна Siemens на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня зменшилось із 40% до 20% від його потужності.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.