Відкритий після звільнення Зміїного прохід з Чорного моря до портів на Дунаї відновив роботу

Прохід суден каналом Дунай - Чорне море через гирло Бистре знову відкрито.

Цю інформацію підтвердили у Міністерстві інфраструктури України, повідомляє Інтерфакс-Україна.

Прохід суден через гирло Бистре на Одещині було відкрито 9 липня після звільнення острова Зміїний від російських військ. До цього прохід суден з Чорного моря до українських порті на Дунаї був можливий лише каналом Суліна через територію Румунії, що спричиняло скупчення великої кількості суден.

Однак 28 липня у водах Бистрого підірвалося мале гідрографічне судно "Шляховик", що належить "Держгідрографії", 31 липня отримав пробоїну внаслідок зіткнення з невідомим вибуховим пристроєм лоцманський катер, а 3 серпня в гирлі Дунаю підірвався плавкран.

Після цих трьох інцидентів гирло Бистре закрили для проходу.