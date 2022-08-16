Зеленський підписав закон про особливості роботи фінансового сектору під час воєнного стану

Президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану".

Документ повернуто з підписом президента 15 серпня, свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Як повідомлялося, парламент ухвалив цей закон 27 липня.

Серед іншого, закон надає спостережним радами кредитних спілок на час воєнного стану повноваженнями приймати рішення щодо тимчасового зупинення діяльності кредитної спілки, включно із призупиненням залучення і повернення внесків (вкладів), надання кредитів, виплати бонусів та премій їх працівникам, подання фінансової звітності тощо.

Також законом унормовано питання ведення Національним банком України (НБУ) рахунків, призначених для забезпечення потреб Збройних Сил України, відновлення об’єктів дорожньої та соціальної інфраструктури, будівель адміністративного призначення, об’єктів житлово-комунального господарства, а також для отримання грошових надходжень з гуманітарної та благодійної допомоги Україні.

Крім того, закон передбачає низку інших змін: