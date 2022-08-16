Рада ухвалила нову редакцію закону про офіційну статистику – буде створена IT-платформа даних (оновлено)

Верховна Рада прийняла новий закон "Про офіційну статистику".

За прийняття відповідного урядового законопроєкту №5886 у другому читанні з урахуванням ряду поправок проголосували 255 нардепів, повідомив народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк у своєму каналі в Telegram.

Згідно з пояснювальною запискою до проєкта документа, новий закон має замінити чинний закон "Про державну статистику" та гармонізувати державну статистику України зі статистичною системою ЄС та загальноприйнятими принципами світової і європейської статистичної практики.

За словами міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, законопроєкт передбачає створення ІТ-платформи, де можна швидко завантажити, отримати і розповсюдити якісні дані.

"Уся статистика буде доступна в режимі реального часу. Що значно зекономить час і бюджет. Також юридичні особи більше не зможуть подавати звіти для збору статистики на папері. Ще один крок у побудові paperless-країни", – написав Федоров.

Закон передбачає створення Національної ради з питань статистики, обов’язком якої має бути надання консультацій з усіх статистичних питань і коментарів важливих подій і рішень у центральному органі виконавчої влади в галузі статистики.

Закон також доповнено положенням щодо непоширення та ненадання за запитами інформації, яка пов’язана із забезпеченням проведення статистичних спостережень та/або використовується для подальших розрахунків зведених статистичних даних тощо.

Згідно з документом, до основних завдань органів державної статистики включаються гармонізація державної статистики з нормами та стандартами Європейського Союзу, а також здійснення співробітництва та обміну статистичною інформацією зі статистичними органами ЄС.