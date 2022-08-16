Ціни на газ у Європі ненадовго перевищили $2600 за тисячу кубометрів (оновлено)

Вартість найближчого (вересневого) ф’ючерсу на TTF на біржі ICE Futures у вівторок досягла $2627 за тисячу кубометрів, однак до закриття торгів вона знизилася до $2367 за тис. куб. м, що всього на 1,3% більше рівня закриття попереднього дня.

Дорожче за $2600 за тисячу кубометрів газ у Європі торгувався лише на початку березня – 7 березня ціна найближчого (квітневого) ф'ючерса сягала $3898 за тис. куб. м, проте на закриття торгів вона знизилась до $2437 за тисячу кубометрів, відзначає Інтерфакс-Україна.

З початку серпня середня ціна на TTF склала $2121, у липні газ торгувався в середньому по $1764 за тисячу кубометрів.

Ціни на газ у Європі підскочили до $2300 за тисячу кубометрів після чергового обмеження на постачання російського газу "Північним потоком" наприкінці липня. "Газпром" пояснює зменшення постачання зупинкою ще однієї турбіни на компресорній станції "Портова", внаслідок чого прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня впало до 20% від його потужності. Водночас російський монополісти відмовляється забирати вже відремонтовану турбіну з Німеччини.

Крім того, з 13 серпня до кінця місяця на щорічну профілактику зупинилася частина потужностей норвезького родовища Troll та установка підготовки газу Kollsnes. Добувні потужності зменшились на 20 млн куб. м газу.

Водночас в Мексиканській затоці має розпочатися сезон ураганів (його пік зазвичай припадає на період з середини серпня до середини листопада), що може обмежити можливість експорту американського скрапленого газу.