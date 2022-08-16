Експорт російської нафти в Азію впав до мінімальних показників з березня, – Bloomberg

Постачання нафти з Росії в Азію продовжують опускатися нижче за показники 2 млн барелів на день, що стало мінімальним із березня значенням.

Про це повідомляє Bloomberg, передає enkorr.

Морський експорт за тиждень скоротився до 3,24 млн барелів на день. Продажі нафти в Азію вже опустилися нижче 1,75 млн барелів на день, тоді як у квітні й травні цей показник був не менше ніж 2,1 млн барелів на день.

За даними агентства, продаж нафти в Європу також скоротився, і зараз цей показник перебуває на рівні 1,32 млн барелів на добу (б/д). При цьому до повномасштабної війни, розв'язаної Росією на території України, це значення стабільно було вищим за 1,85 млн барелів на добу. Загалом сумарні потоки сирої нафти з Росії скоротилися більш ніж на 800 тис. барелів на добу, тобто впали на 22%.

Аналітики Bloomberg підрахували, що щотижневий прибуток Росії від продажу нафти впав на $42 млн і тепер становить $145 млн. Такий рівень доходів виявився мінімальним за останні півтора місяця.

12 серпня Business Insider повідомив, що таємничий торговець із Китаю заплатив $376 млн за танкери, які мають перевезти нафту з Росії. За даними видання, усі судна віком від 15 років і не потрапляють під чартер більшості традиційних нафтових компаній, тобто вони з'явилися за допомогою звичного фінансування. Йдеться про те, що невідомий покупець оплачував усе готівкою.

Як повідомлялося, у червні лідери країн G7 домовилися про запровадження у майбутньому ліміту цін на нафту, що імпортується з РФ. За даними видання Politico, США пропонували досягти ліміту цін на російську нафту, вивівши з-під дії санкцій у сфері страхування вантажоперевезень лише ті країни, які погодяться купувати паливо за встановленою ціною.

При цьому країни "Великої сімки" прагнуть запровадити механізм обмеження цін на експорт російської нафти до 5 грудня, коли набудуть чинності санкції Європейського Союзу, які забороняють морський імпорт російської нафти.

Нагадаємо, у березні США заборонили імпорт нафти з РФ, на початку червня ЄС затвердив шостий пакет санкцій, який передбачав заборону імпорту нафти та деяких нафтопродуктів з Росії. При цьому відмова від нафти займе ЄС близько півроку, а від нафтопродуктів – до восьми місяців.

Угорщина домоглася виключення з ембарго на постачання російської нафти трубопроводом "Дружба". Поступки були зроблені і Словаччині, яка також зможе продовжити імпорт нафти з Росії трубопроводом.