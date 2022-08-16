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Новини
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Попит на військові облігації Мінфіну впав до мінімуму з початку повномасштабної війни

пенсия,зарплата,военные

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 16 серпня, залучило до держбюджету лише 71,54 млн грн.

Як свідчать дані Мінфіну, таким чином, надходження від розміщення військових облігацій впали до мінімуму з початку повномасштабного російського вторгнення.

Зокрема, від розміщення шестимісячних облігацій під 12% річних надійшло 33,39 млн грн.

Ще 6,15 млн грн вдалося залучити від продажу річних ОВДП під 14% річних, а також 32 млн грн – від розміщення облігацій з терміном обігу 406 днів під 16%.

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Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 9 серпня, залучило до держбюджету 3,45 млрд грн (у еквіваленті), зокрема від продажу шестимісячних ОВДП в гривні надійшло 3,36 млрд грн. 

Автор: 

держборг (1098) Мінфін (2951) ОВДП (815) облігації (1478)


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Бо люди самі гроші скидають на потреби ЗСУ.
А балачки Кубракова про дороги - ще більше відвертають людей від допомоги ЗСУ через державу-посередника.
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16.08.2022 16:49 Відповісти
А як же це від генія економіки "збільшили витрати на оборону майже на 30% - до $32,5 млрд, джерелом фінансування цих витрат стануть внутрішні запозичення".
Фантіки надрукуєте, з людей будете чавити останне, може товстосумів будете трусити?
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16.08.2022 17:14 Відповісти
потому что в министерстве финансов позорные клоуны которые кроме напечатать бабло или увеличить налоги ничегор не умеют, нахера вы вообще нужны если наши ЗСУ держатся на волонтерах и финансируются Европой и США???
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16.08.2022 18:14 Відповісти

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