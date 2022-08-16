Попит на військові облігації Мінфіну впав до мінімуму з початку повномасштабної війни

Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 16 серпня, залучило до держбюджету лише 71,54 млн грн.

Як свідчать дані Мінфіну, таким чином, надходження від розміщення військових облігацій впали до мінімуму з початку повномасштабного російського вторгнення.

Зокрема, від розміщення шестимісячних облігацій під 12% річних надійшло 33,39 млн грн.

Ще 6,15 млн грн вдалося залучити від продажу річних ОВДП під 14% річних, а також 32 млн грн – від розміщення облігацій з терміном обігу 406 днів під 16%.

Читайте також: Голова Нацбанку спрогнозував підвищення ставок за "військовими облігаціями"

Як повідомлялося, Міністерство фінансів на аукціонах з продажу військових облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП), що відбулися 9 серпня, залучило до держбюджету 3,45 млрд грн (у еквіваленті), зокрема від продажу шестимісячних ОВДП в гривні надійшло 3,36 млрд грн.