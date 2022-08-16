Кабмін затвердив програму фінансової підтримки для фермерів на 1,5 мільярда за кошти ЄС (оновлено)

Кабінет міністрів затвердив порядок використання фінансової допомоги малим агровиробникам, які найбільше постраждали від військової агресії РФ і які потребують підтримки за понесені витрати на польові роботи, утримання корів, придбання матеріалів для ведення господарської діяльності, паливно-мастильних матеріалів, засобів захисту рослин, кормів та інших виробничих витрат.

Як повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства, загальна сума програми складає 1,5 млрд грн, проєкт фінансується за рахунок бюджетної підтримки Європейського Союзу.

Кошти зможуть отримати агровиробники, які обробляють від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь або які утримують від 3 до 100 корів. Безповоротна допомога в розмірі 3100 грн виплачуватиметься за один гектар сільськогосподарських угідь (але не більше 372 тис. грн), а також 5300 грн за вирощену дійну корову (але не більше 530 тис. грн).

У міністерстві уточнили, що отримувач бюджетних коштів може разово скористатися одним із визначених напрямів.

Крім того, процедуру подачі заявок суттєво спростили, оскільки підтримка надаватиметься фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, зареєстрованим у Державному аграрному реєстрі, через Український державний фонд підтримки фермерських господарств.

Подати заявку можна з 1 вересня 2022 року.

Як повідомлялося, 12 серпня Міністерство аграрної політики та продовольства України відкрило реєстрацію у ДАР для аграріїв. Відомство анонсувало також швидкий запуск перших програм допомоги дрібним фермерам, які вирощують сільськогосподарські культури чи корів.