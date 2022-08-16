До відкриття "зернового коридору" вдалось експортувати 2,7 мільйона тонн зернових, – УКАБ

До відкриття "зернового коридору" морем Україні в липні вдалось експортувати 2,7 млн тонн зернових.

Про це розповів генеральний директор асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" Роман Сластьон під час брифінгу, передає Укрінформ.

"За липень, коли в нас іще не було можливості експортувати морем, вдалось вивезти 2,7 млн тонн (зернових, – ред.). Негативна сторона цього показника – вартість логістики дуже дорога. І в результаті вийшли на те, що сільгоспвиробник отримував третину від ціни, яка є світовою. Є великі надії, що нормально запрацює "зерновий коридор" і буде реалізовано через порти Одеської області значний обсяг зернових", – сказав Сластьон.

Він зазначив, що наразі спостерігається позитивна динаміка стосовно вивезення продукції по "зерновому коридору".

"Звісно, трейдерам і сільгоспвиробникам хотілось би активніше експортувати. Зараз бачимо, що за перших два тижні вийшли з портів 16 суден. Цими судна спромоглись вивезти 450 тис. тонн. Зрозуміло, що левова частка – це судна, які були завантажені ще до повномасштабного вторгнення. Основна пересторога в учасників ринку – що в нас буде недостатньо нових суден, які будуть забезпечувати бажаний обсяг експорту, а він у нас наразі – щонайменше 3 млн тонн (на місяць, – ред.). Це той обсяг, який можуть забезпечувати три порти Одеської області. І тут питання в тому, щоб надходили жваво нові судна", – зауважив Сластьон.

За його словами, нині потребує вирішення проблема зі зберіганням зернових.

"По зберіганню є певна нестача сховищ. Оцінка від 10 до 15 млн тонн – це нестача по зберіганню зернових та олійних культур. В цьому напрямку ведеться робота", – зазначив Сластьон.

Угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".