Кожен п’ятий представник малого або середнього бізнесу оцінив втрати від війни у понад $100 тисяч, – ЄБА. ІНФОГРАФІКА

Кожен п’ятий представник малого або середнього бізнесу повідомляє про втрати від війни більше $100 тис.

Такими є результати четвертої хвилі опитування Європейської Бізнес Асоціації, проведеного серед представників МСБ – учасників проєкту Unlimit Ukraine.

Як зазначається, протягом останніх місяців суттєво зросли втрати, що зазнає малий та середній бізнес внаслідок війни. Так, 27% підприємців оцінюють такі втрати в суму до $10 тис., 28% – в діапазоні $10-50 тис., ще 13% – в діапазоні $50-100 тис., а 20% – більше $100 тис., що в півтора рази більше, ніж у травні. Про відсутність втрат повідомляють тільки 5% підприємців.

При цьому 22% опитаних бізнесів повідомляють про збитки майну чи активам безпосередньо внаслідок бойових дій. Із них наразі 23% знаходяться на етапі фіксування збитків, а 11% звернулися до правоохоронних органів. Інші 63% не вчиняли жодних дій, направлених на фіксацію чи відшкодування збитків внаслідок бойових дій. Водночас 14% компаній повідомляють, що мають офіси чи виробництва на окупованих територіях.

28% підприємців відновили свою роботу у повному обсязі, 37% – частково, і 16% МСБ досі не працюють. Порівняно з травнем збільшилась кількість компаній, що відновили повну роботу, адже тоді повноцінно працювали 21% компаній, 38% – частково, і 17% не працювали взагалі. Серед непрацюючих бізнесів 12% планують відновити роботу, а 4% можуть незабаром закритися.

Оцінка підприємцями власної фінансової стійкості лишається стриманою. Наразі 27% повідомляють, що їх фінансових резервів вистачить на кілька місяців, раніше таких було 34%. Ще 11% мають резервів на один місяць, а інші 20% – на пів року. Тільки 6% мають достатньо фінансових резервів на рік і більше. Кількість компаній, що вичерпали свої резерви, дещо збільшилась порівняно з травнем – з 29% до 32%.

Можливості бізнесу виплачувати заробітні плати дещо покращились, однак компанії почали частіше вдаватися до скорочення персоналу. В півтора рази збільшилась кількість компаній, що вимушені звільняти співробітників, – з 12% до 18%. Водночас зросла кількість підприємств, що виплачують заробітну плату у повному обсязі, – з 23% до 34%. Ще 25% бізнесів дещо скоротили виплати, і тільки 15% наразі не мають змогу виплачувати співробітникам винагороду.

Попри труднощі підприємці продовжують підтримувати збройні сили та надавати гуманітарну допомогу. Досі більше половини компаній, а саме 53% продовжують допомагати фінансово, по 19% – продукцією та послугами, 4% – медикаментами, 3% – засобами захисту/оборони. Ще 11% компаній підтримують співробітників, що наразі захищають країну.

Водночас 63% опитаних не користувались ні державними, ні міжнародними програмами для підтримки свого бізнесу. Тоді як 16% скористались опцією сплати єдиного 2% податку, 6% – іншими податковими пільгами, 5% – кредитною програмою "5-7-9", і 1% – компенсацією за працевлаштування ВПО. Більшість підприємців не вдавалися до релокації – тільки 5% повідомили, що виїхали за кордон, і ще 4% – в межах України.

До того ж, 5% опитаних підприємців повідомили, що користуються програмами міжнародної фінансової допомоги. 3% повідомили, що вже подали заявки за грантовою програмою "єРобота".