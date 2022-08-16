Експортери електроенергії сплатили за місяць 460 мільйонів на покриття тарифів для населення

Експортери електроенергії сплатили за липень у рамках спецзобов’язань із забезпечення електроенергією населення (ПСО) 459 млн грн із прибутку від продажу ресурсу до Європи.

Про це повідомив керівник ДП "Гарантований покупець" ("ГарПок") Андрій Пилипенко в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"У липні за неповний місяць експортери заплатили нам у рамках ПСО по населенню 459 млн грн зі своїх доходів від експорту", – сказав Пилипенко.

Він додав, що ці кошти підприємство розподіляє між постачальниками універсальних послуг (ПУП) пропорційно до запланованих обсягів поставок е/е побутовим споживачам.

При цьому Пилипенко зазначив, що за збереження такої потужності експорту та приблизно таких різниць між цінами на ринках "на добу наперед" (РДН) у Європі та Україні, надходження на ПСО щодо населення від експортерів становитимуть приблизно 600 млн грн на місяць.

За його словами, найбільші надходження "ГарПок" отримує від експорту е/е до Польщі, оскільки в цьому напрямі немає плати за перетин.

"Поки в експортерів величезна конкуренція за перетин у напрямку Словаччини та Румунії, їх доходи не дозволяють платити значні кошти "ГарПоку". У Молдові практично немає різниці з нашою ціною. Отже, найбільші доходи, які приходять "ГарПоку", з польського перетину, тому що за нього немає плати", – пояснив голова підприємства.

Водночас Пилипенко зазначив, що прогнозувати надходження до кінця року надзвичайно складно, оскільки є багато невідомих. Зокрема, поки невідомо, якою буде дозволена потужність для експорту, різниця між цінами на ресурс та обсяг виробництва електроенергії в Україні.

Водночас він зазначив, що покладені на експортерів зобов'язання дозволили запустити в систему "живі гроші", оскільки основні виконавці ПСО – "Енергоатом" та "Укргідроенерго" – заборгували "ГарПоку", а він у свою чергу – ПУП у покритті різниці між ринковою ціною електроенергії та тарифами для населення.

"Найбільший борг по ПСО від "Енергоатому" – 16 млрд грн" (станом на 12 серпня 2022 року, – ред.)", – уточнив керівник "ГарПоку".

Раніше Кабінет міністрів зобов'язав експортерів електроенергії платити на покриття тарифів для населення 80% їхнього прибутку від експорту. Кошти мають виплачуватись "ГарПоку", який відповідно сплачує їх постачальникам універсальних послуг, обов'язком яких є забезпечення населення електроенергією.

Як повідомлялося, ENTSO-E дозволила збільшити імпорт електроенергії з України до ЄС зі 100 МВт до 250 МВт на годину.

На початку червня Оператори систем передачі Континентальної Європи (ENTSO-E) погодили поетапне розширення експорту української електроенергії.

Нагадаємо, з 16 березня 2022 року українська енергосистема працює синхронно з європейською континентальною мережею ENTSO-E і тепер є частиною європейського енергетичного простору.

Детальніше про потенціал експорту української електроенергії читайте в матеріалі БізнесЦензор: Скільки Україна може заробити на експорті електроенергії в ЄС