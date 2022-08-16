Оновлений пункт пропуску "Краківець-Корчова" на кордоні з Польщею відновив повноцінну роботу

16 серпня було запущено повноцінну роботу оновленого пункту пропуску "Краківець Корчова" на кордоні України та Польщі.

Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

Окрім цього, в ніч на 17 серпня буде запущено автобусне сполучення через новий автобусний термінал.

"Поки звичні шляхи торгівлі заблоковані через окупацію на сході і півдні України, ми розвиваємо інші – на заході. Що вища пропускна здатність українсько-польського кордону, то швидше їде сільгосппродукція та паливно-мастильні матеріали. На жаль, проблеми з чергами ще є. Ми розуміємо, що проблеми, які накопичувалися десятиріччями за кілька місяців вирішити неможливо. Працюємо далі разом з польськими колегами", – прокоментував міністр інфраструктури України Олександр Кубраков.

Зокрема:

було оновлено оновлено смуги руху для легковиків та вантажівок;

модернізовано павільйони для митного та паспортного контролю;

розширено під’їзну трасу (А-4) біля пункту пропуску;

введено новий автобусний термінал, здатний пропускати від 30 автобусів.

Роботи з оновлення були проведені в рамках ініційованого президентами України та Польщі та погодженого урядами двох держав проекту "Відкритий кордон".

Нагадаємо, 20 червня в рамках проекту "Відкритий кордон" було відкрито рух оновленим пунктом пропуску "Краківець – Корчова". В рамках першого етапу модернізації на пункті було збільшено кількість смуг для вантажівок з 4 до 10 та створено додаткові павільйони для митного та паспортного контролю.

Раніше анонсувалося, що оновлений пункт пропуску "Краківець-Корчова" в межах проєкту "Відкритий кордон" запрацює у червні.