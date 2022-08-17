Експорт м’яса птиці зменшився з початку року лише на 9%, – асоціація

За сім місяців 2022 року Україна експортувала 235,1 тис. тонн м’яса та субпродуктів птиці, що лише на 8,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Союз птахівників України".

У грошовому еквіваленті експорт за січень-липень поточного року склав $523,2 млн, що на 36,7% більше, ніж за сім місяців 2021 року. Такий ріст експортної виручки став можливим завдяки росту цін на традиційних експортних ринках для української продукції, зокрема країн ЄС та Близького Сходу.

Найбільшими імпортерами м’яса та їстівних субпродуктів птиці з України у липні 2022 року були: Саудівська Аравія (32,2%), Нідерланди (19,1%) та Словаччина (7,3%). Ці ж країни є найбільшими споживачами українського м’яса птиці й за підсумками семи місяців 2022 року.