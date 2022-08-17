БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
290 0

Експорт м’яса птиці зменшився з початку року лише на 9%, – асоціація

курица

За сім місяців 2022 року Україна експортувала 235,1 тис. тонн м’яса та субпродуктів птиці, що лише на 8,7% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це йдеться в повідомленні асоціації "Союз птахівників України".

У грошовому еквіваленті експорт за січень-липень поточного року склав $523,2 млн, що на 36,7% більше, ніж за сім місяців 2021 року. Такий ріст експортної виручки став можливим завдяки росту цін на традиційних експортних ринках для української продукції, зокрема країн ЄС та Близького Сходу.

Найбільшими імпортерами м’яса та їстівних субпродуктів птиці з України у липні 2022 року були: Саудівська Аравія (32,2%), Нідерланди (19,1%) та Словаччина (7,3%). Ці ж країни є найбільшими споживачами українського м’яса птиці й за підсумками семи місяців 2022 року.

Автор: 

м’ясо (204) птахи (84) експорт (3987)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 