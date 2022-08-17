"Енергоатом" планує побудувати п’ятий енергоблок Рівненській АЕС за технологією Westinghouse до 2032 року

НАЕК "Енергоатом" має намір побудувати за технологією АР1000 американської компанії Westinghouse та ввести в експлуатацію п’ятий енергоблок Рівненської АЕС до 2032 року.

Про це повідомляє пресслужба "Енергоатому" у Telegram.

"Блок потужністю 1100 МВт будуватиметься за новітньою американською технологією АР1000 компанії Westinghouse", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час перебування РАЕС президент компанії Петро Котін разом з директором ВП "Атомпроектінжиніринг" Миколою Божко провели презентацію проєкту і графіка будівництва нового енергоблока. Майданчик під нього був визначений ще у 2004 році.

Наразі вже виконано низку передпроєктних робіт, зокрема проведений аналіз наявного та перспективного використання водних ресурсів району розташування АЕС, аналіз наявних інфраструктури РАЕС та міжсистемних зв’язків західного регіону енергосистеми України.

Проведені також передпроєктні роботи з визначення обмежувальних геологічних умов до вибору енергоблока.

Як повідомлялося, у серпні НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric Company підписали угоду про будівництво в Україні дев'яти нових енергоблоків за технологією АР1000.

"Енергоатом" вже розпочав реалізацію проєкту з будівництва 5-го та 6-го енергоблоків на Хмельницькій АЕС, який заплановано завершити до 2029 року.