В Офісі президента допускають за певних умов емісію до 60 мільярдів на місяць

На думку заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, емісія від 30 до 60 млрд грн на місяць за певних умов не створюватиме проблем для економіки.

Про це він повідомив в інтервʼю Forbes.

За збалансованості експортно-імпортних операцій, розв’язанні питання з виплатою держборгу та суттєвої підтримки міжнародних партнерів Україна може дозволити собі емісію від 30 до 60 млрд грн на місяць.

"Це діапазон, який не створюватиме проблем", – вважає Шурма.

За його словами, розблокуванням портів та запровадженням збору в 10% на валютні операції можна прибрати $1-2 млрд спекулятивного попиту на валюту.

"Якщо рівень підтримки партнерів збережеться, це означає, що платіжний баланс вирівняється, тобто ми зможемо забезпечити підтримку бюджету в понад 30 млрд грн на місяць без значних ризиків для валюти", – зазначив Шурма.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко констатував, що наразі Україна не може обійтися без часткового фінансування видатків державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком шляхом викупу "військових облігацій".

Раніше НБУ заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зазначав, що Нацбанк закладає на друге півріччя 2022 року емісію національної валюти в розмірі 180 млрд грн – по 30 млрд грн на місяць. Це той обсяг фінансування, який, на думку НБУ, контрольований і приведе до контрольованих наслідків, що їх регулятор враховує у своєму базовому сценарії, сказав Ніколайчук.

гривня (1662) емісія (45) ОПУ (8)
+4
ось наш лоббіст з запровадження збору в 10% у опі. синок не гірше за батю, який все життя наживався у медичній сфері
17.08.2022 10:56 Відповісти
+3
курс через рік буде 100....а в кінці цього року 50
17.08.2022 11:00 Відповісти
+3
Цей шурма синок махрового медведчуківця Ігоря Шурми.
Риги, медведчуківці кузня кадрів для преЗедента.

17.08.2022 11:08 Відповісти
ось наш лоббіст з запровадження збору в 10% у опі. синок не гірше за батю, який все життя наживався у медичній сфері
17.08.2022 10:56 Відповісти
курс через рік буде 100....а в кінці цього року 50
17.08.2022 11:00 Відповісти
Не згоден, в кінці року буде мінімум 60, а далі до нескінченності...
17.08.2022 12:57 Відповісти
а от мені цікаво, оця шаурма - до речі, синок якогось ригоанала, - коли воно каже, що друк гривні у таких обсягах не створюватиме проблем. і це у той час, як багато інших, з РЕПУТАЦІЄЮ, експертів, кажуть, що створюватиме і великі. і от моє запитання: а яка у цього зеленого х...я буде відповідальність за можливі дуже негативні наслідки для економіки? типу така ж, як і ублюдка-дєрьмака, коли його за півроку попереджали про війну, а воно розміновувало чонгар та й ще вихвалялося цим? типу ми тут завгоспи з оп, а всі рішення приймали якійсь кабмінівські бовдури, які це мали робити за законом?
17.08.2022 11:02 Відповісти
Цей шурма синок махрового медведчуківця Ігоря Шурми.
Риги, медведчуківці кузня кадрів для преЗедента.

17.08.2022 11:08 Відповісти
оказалось, что в офисе пердизента еще и спецы мирового уровня по финансам...предсказатели синекрылые... орлы... но не те, которые летают, а те, которые только и могут, что срать на крышу...
17.08.2022 11:04 Відповісти
Дивно, що тільки 10%. Мабуть цими 10% прикривають якийсь грабіж побільше.
17.08.2022 11:33 Відповісти
Этому тупому рыгоаналу обьясните что ввп упал на 40 %, каждая новая грн. в экономику делает катастрофу! Налог 10% ничего не решает - в полностью коррумпированой таможне проще будет контрабандить так разница в цене буде уже 40%!!!
17.08.2022 11:41 Відповісти
Эмиссия от 30 до 60 миллиардов грн в месяц в зависимости от определенных условий это все равно что ответить на вопрос - сколько будет 7х8 - ответ премерно 7, 8.
17.08.2022 12:12 Відповісти
Ну вот, Шурма начал действовать.
17.08.2022 12:52 Відповісти
Народ УЖЕ побіг у банки скупляти валюту.
17.08.2022 12:56 Відповісти
Ой, хлопці, скоріше переходьте на крипту або тікайте від цієї зеленосракої влади вчора спостерігав, як комуністичними темпами ремонтують дороги і навіть мости на заході України і "освоюють" кошти невже ми окуповані і війна вже закінчилась?
17.08.2022 13:02 Відповісти
Навыпрашивать траншей в валюте и включить печатный станок? Зегениально!
17.08.2022 13:43 Відповісти
якого дідька фінансами займається офіс сраного президента, а не Нацбанк? Чи серед ермаківських підорів вже фінансисти з'явилися?
17.08.2022 16:56 Відповісти
10% - налога на покупку валюты де факто население уже платит ОП и их друзьям - олигархам через банки ,которыми они владеют и распоряжаются , но им оказалось мало, теперь хотят эти рукожопые тупицы, потому что как грабить страну они в жизни ни чего не умеют делать и не хотят делать ввести налог официально, проголосовав в ВР тогда население будет платить батальону Монако уже не 10%, а 20% и курс будет 36,6х1,2=44-45 грн.
17.08.2022 17:13 Відповісти

