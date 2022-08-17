В Офісі президента допускають за певних умов емісію до 60 мільярдів на місяць

На думку заступника голови Офісу президента Ростислава Шурми, емісія від 30 до 60 млрд грн на місяць за певних умов не створюватиме проблем для економіки.

Про це він повідомив в інтервʼю Forbes.

За збалансованості експортно-імпортних операцій, розв’язанні питання з виплатою держборгу та суттєвої підтримки міжнародних партнерів Україна може дозволити собі емісію від 30 до 60 млрд грн на місяць.

"Це діапазон, який не створюватиме проблем", – вважає Шурма.

За його словами, розблокуванням портів та запровадженням збору в 10% на валютні операції можна прибрати $1-2 млрд спекулятивного попиту на валюту.

"Якщо рівень підтримки партнерів збережеться, це означає, що платіжний баланс вирівняється, тобто ми зможемо забезпечити підтримку бюджету в понад 30 млрд грн на місяць без значних ризиків для валюти", – зазначив Шурма.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів Сергій Марченко констатував, що наразі Україна не може обійтися без часткового фінансування видатків державного бюджету за рахунок емісії гривні Національним банком шляхом викупу "військових облігацій".

Раніше НБУ заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук зазначав, що Нацбанк закладає на друге півріччя 2022 року емісію національної валюти в розмірі 180 млрд грн – по 30 млрд грн на місяць. Це той обсяг фінансування, який, на думку НБУ, контрольований і приведе до контрольованих наслідків, що їх регулятор враховує у своєму базовому сценарії, сказав Ніколайчук.