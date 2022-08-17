Нацкомісія звинуватила ДТЕК Ахметова у продажу електроенергії своєму бізнесу за заниженими цінами (оновлено)

Національна комісія, яка здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), проведе перевірку діяльності АТ "ДТЕК Дніпроенерго", АТ "ДТЕК Західенерго", ТОВ "ДТЕК Східенерго" та ТОВ "Д.Трейдінг" у період з 1 березня по 31 травня щодо істотного перевищення 50%-го граничного рівня продажу електроенергії за двосторонніми договорами між учасниками, які входять до складу одного вертикально-інтегрованого суб’єкта або афілійовані між собою.

Відповідне рішення комісія ухвалила на засіданні 16 серпня, передає Інтерфакс-Україна.



"Службовою запискою від 13 червня 2022 року департамент енергоринку повідомив департамент ліцензійного контролю про те, що 100% обсягу продажу електричної енергії "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго", "ДТЕК Східенерго" за двосторонніми договорами "Д.Трейдинг" протягом березня-травня 2022 року значно перевищувала встановлену законодавством межу (50%)", – йдеться в обґрунтуванні регулятора до проєкту відповідної постанови.



Крім того, за даними Нацкомісії, середньозважені ціни продажу "ДТЕК Дніпроенерго", "ДТЕК Західенерго", "ДТЕК Східенерго" на електронних аукціонах на Українській енергетичній біржі у квітні та травні 2022 року були нижчими, ніж середньозважені ціни інших виробників і не покривали собівартість виробництва електроенергії генеруючими компаніями ДТЕК.

Водночас у ДТЕК наголосили, що продають електроенергію на відкритих і прозорих торгах на Українській енергетичній біржі, відповідно до дії обов'язкової регуляторної вимоги розміщення обсягів на УЕБ. Також у компанії зазначили, що будь-який учасник може прийти та купити об’єми, "при цьому хто саме купує електроенергію у системі – не відображається".

"Фактично генерація позбавлена можливості керувати фактом продажу тим чи іншим контрагентам. Адже це означитиме порушення регламенту Біржі. Відтак у реаліях продажу електроенергії на площадці Української енергетичної біржі норма не є доцільною", – зазначили в ДТЕК.

Компанія також виразила сподівання на незалежне розслідування регулятора з урахуванням зазначених фактів.