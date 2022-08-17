Найбільший німецький імпортер газу оцінив збитки за пів року у 12 мільярдів євро

Найбільший імпортер газу Німеччини Uniper зазнав збитків у розмірі понад 12 млрд євро за перше півріччя - понад половина з них пов’язані з газовою кризою з РФ.

Про це йдеться у повідомленні агентства DPA, передає "Європейська правда".

Зазначається, що близько 6,5 млрд євро збитків пов'язані з перебоями у постачанні газу з Росії внаслідок війни в Україні.

Цифри також показали списання на 2,7 млрд євро, у тому числі через зупинку проєкту газопроводу "Північний потік-2".

"У 2023 році ми очікуємо поліпшення доходів і прагнемо вийти із зони збитків з 2024 року", – прокоментувала фінансова директорка компанії Тіїна Туомела.

Uniper щосили намагається втриматися на плаву, їй доводиться купувати дорожчий газ на ринку для виконання контрактів через скорочення поставок із Росії. Це спричинило проблеми з ліквідністю, оскільки Uniper досі не могла перекласти підвищення цін на клієнтів.

Uniper обслуговує понад 100 муніципальних комунальних та промислових підприємств у Німеччині, найбільшій економіці Європи.

Як повідомлялося, Німеччина витратить 14 млрд євро на порятунок компанії Uniper через дії "Газпрому".