Найбільший німецький імпортер газу оцінив збитки за пів року у 12 мільярдів євро
Найбільший імпортер газу Німеччини Uniper зазнав збитків у розмірі понад 12 млрд євро за перше півріччя - понад половина з них пов’язані з газовою кризою з РФ.
Про це йдеться у повідомленні агентства DPA, передає "Європейська правда".
Зазначається, що близько 6,5 млрд євро збитків пов'язані з перебоями у постачанні газу з Росії внаслідок війни в Україні.
Цифри також показали списання на 2,7 млрд євро, у тому числі через зупинку проєкту газопроводу "Північний потік-2".
"У 2023 році ми очікуємо поліпшення доходів і прагнемо вийти із зони збитків з 2024 року", – прокоментувала фінансова директорка компанії Тіїна Туомела.
Uniper щосили намагається втриматися на плаву, їй доводиться купувати дорожчий газ на ринку для виконання контрактів через скорочення поставок із Росії. Це спричинило проблеми з ліквідністю, оскільки Uniper досі не могла перекласти підвищення цін на клієнтів.
Uniper обслуговує понад 100 муніципальних комунальних та промислових підприємств у Німеччині, найбільшій економіці Європи.
Як повідомлялося, Німеччина витратить 14 млрд євро на порятунок компанії Uniper через дії "Газпрому".
