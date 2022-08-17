БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Журналісти в Ніцці знайшли яхту Ярославського, яку він обіцяв продати для допомоги Харкову: на ній досі катається його дружина

Бізнесмен Олександр Ярославський, який ще в березні обіцяв продати свою яхту, а гроші від продажу передати на відновлення Харкова, схоже поки що не дотримав слова на елітному судні досі катається його дружина з подругами.

Про це свідчить розслідування журналістів "Української правди".

Зазначається, що 60-метрову яхту Kaiser олігарха вартістю $50 млн помітили неподалік від Ніцци.

Журналісти кілька днів приїжджали в місто Антіб, поблизу якого кинула якір Kaiser, щоб побачити пасажирів яхти.

За допомогою дрона на судні зафіксували жінку, схожу на дружину Ярославського Марину Светницьку.

Журналісти зазначають, що на своїй сторінці в Instagram Светницька публікує чимало фотографій саме з яхти Kaiser. Зараз яхта Ярославського дрейфує біля берегів острова Мілос у Греції.

Як повідомлялося, у березні Олександр Ярославський заявив, що продасть яхту Kaiser, а гроші від продажу передасть на відновлення Харкова. У травні стало відомо, що бізнесмен виставив на продаж судно за майже $50 млн

Шістдесятиметрова яхта Kaiser була збудована німецькою компанією Abeking & Rasmussen в 2011 році. Судно має шість кабін, де можна розмістити 12 гостей. Також передбачено місце для 15 членів команди.

Давайте пошукайте що є в Зеленського,слуг і наближених до офісу.Скільки всі вони мають майна.А Ярославський скаже золоті слова: ''Я вам ничего не должен''
17.08.2022 12:40 Відповісти
Значит желающих купить пока нет.
17.08.2022 12:49 Відповісти
Чогось,здуру напевне,пригадалось як хтось не міг продати ні бізнес,ні фабрику.Прийшлось здати в якийсь сліпий траст.І пояснення прийшло-ніхто під час військових дій достойної ціни не дасть.На тому і порішили.Ніяких балачок ні про які фабрики і бізнес.А що вже йде відновлення Харкова?Пам*ятаю бруківку на Грушевського теж обіцяли за свій кошт відновити.Олігархи вони всі такі."Обіцянка цяцянка-а дурневі в радість"."Обещание-не есть расточительство".
17.08.2022 15:57 Відповісти
Продав дружині, 10 гривень вже перерахував
17.08.2022 13:54 Відповісти
Ну, виставив же!
Я на авторіа, правда, не бачив, але десь же є!
Один мій давній знайомий на моєму весіллі обіцяв, що в суботу теж жениться.
Правда, то було років 35 тому і він все ще холостякує, але то таке...
17.08.2022 14:24 Відповісти
Этот тип просто создан для СН - обещает и глазом не моргнет......
17.08.2022 14:40 Відповісти
вони українцями ніколи і не були, такі собі п'явки на тілі країни.
17.08.2022 14:57 Відповісти
Дружина у Ярославського харків'янка, от і помагає їй.
Чесно кажучи "розслідування" УПячки настільки дешеві, що можна змінити назву на "Бульварна правда".
17.08.2022 15:14 Відповісти

