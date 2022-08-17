Журналісти в Ніцці знайшли яхту Ярославського, яку він обіцяв продати для допомоги Харкову: на ній досі катається його дружина

Бізнесмен Олександр Ярославський, який ще в березні обіцяв продати свою яхту, а гроші від продажу передати на відновлення Харкова, схоже поки що не дотримав слова на елітному судні досі катається його дружина з подругами.

Про це свідчить розслідування журналістів "Української правди".

Зазначається, що 60-метрову яхту Kaiser олігарха вартістю $50 млн помітили неподалік від Ніцци.

Журналісти кілька днів приїжджали в місто Антіб, поблизу якого кинула якір Kaiser, щоб побачити пасажирів яхти.

За допомогою дрона на судні зафіксували жінку, схожу на дружину Ярославського Марину Светницьку.

Журналісти зазначають, що на своїй сторінці в Instagram Светницька публікує чимало фотографій саме з яхти Kaiser. Зараз яхта Ярославського дрейфує біля берегів острова Мілос у Греції.

Як повідомлялося, у березні Олександр Ярославський заявив, що продасть яхту Kaiser, а гроші від продажу передасть на відновлення Харкова. У травні стало відомо, що бізнесмен виставив на продаж судно за майже $50 млн.

Шістдесятиметрова яхта Kaiser була збудована німецькою компанією Abeking & Rasmussen в 2011 році. Судно має шість кабін, де можна розмістити 12 гостей. Також передбачено місце для 15 членів команди.