Суди скасували "вугільний" штраф Антимонопольного комітету для "Центренерго" на понад 200 мільйонів
Північний апеляційний госпсуд 21 червня відмовився задовольнити апеляційну скаргу Антимонопольного комітету України та залишив без змін рішення суду, яким було задоволено позов "Центренерго" і скасовано штраф на 205,8 млн грн, який АМКУ наклав на компанію у квітні 2021 року.
Про це повідомляє Finbalance.
Антимонопольний комітет тоді наклав цей штраф на "Центренерго" за "антиконкурентні узгоджені дій шляхом вчинення схожих дій, які полягали у встановленні базових цін енергетичного вугілля на рівні, визначеному Міненерговугіллям, які призвели до обмеження конкуренції на ринку генерації електричної енергії".
Тоді ж АМКУ оштрафував і низку структур ДТЕК, але суди скасували відповідні штрафи на 553 млн грн.
За висновками Антимонопольного комітету, учасники ринку енергетичного вугілля за рекомендацією Міненерго підвищували ціни в 2016-2019 роках.
Як констатувалося, під час розслідування справ комітетом було встановлено, що міністерство рекомендувало державним підприємствам підвищити граничний рівень ціни однієї вугільної продукції для потреб ТЕС і ТЕЦ до відповідного рівня. Вказане підтверджується протоколами нарад з питань визначення граничної ціни на вугілля. При цьому на нарадах були присутні також представники приватних компаній – постачальників та споживачів енергетичного вугілля.
Суб`єкти господарювання – учасники нарад постачали більше 80% усього енергетичного вугілля для потреб ТЕС та ТЕЦ. На цих же нарадах були присутні також виробники електричної енергії (ТЕС і ТЕЦ), які споживають понад 95% усього енергетичного вугілля, що використовується для потреб цієї галузі.
Через деякий час відповідачі зазначали в угодах ціни на постачання енергетичного вугілля, схожі з тими, що визначались на нарадах у Міністерстві. Така ситуація тривала майже три роки.
АМКУ наголошував, що Міненерговугілля не мало повноважень рекомендувати рівень граничних цін. Адже в Україні продаж енергетичного вугілля має здійснюватися на ринкових умовах.
Як зауважувалося, аналіз середньозважених базових цін також свідчить, що у період серпня 2016-го – червня 2019-го років АТ "ДТЕК Дніпроенерго", АТ "ДТЕК Західенерго", ТОВ "ДТЕК Східенерго", ПрАТ "Черкаське хімволокно" та ПАТ "Центренерго" купували енергетичне вугілля за базовими цінами, схожими з граничними цінами, визначеними на нарадах у Міненерговугіллі.
