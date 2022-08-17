Рада дозволила Кабміну вивести закупівлі під час воєнного стану із системи Prozorro

Верховна Рада прийняла закон "Про внесення змін до закону "Про публічні закупівлі" та інших законів України щодо здійснення оборонних та публічних закупівель на період дії правового режиму воєнного стану".

За прийняття відповідного законопроєкту №7163 у другому читанні проголосували 255 нардепів, свідчить інформація на сайті парламенту.

Законом Кабінету міністрів надаються повноваження визначати особливості здійснення оборонних та публічних закупівель на час воєнного стану та 90 днів з дня його припинення.

Крім того, законом на час воєнного стану замовникам в разі здійснення закупівлі без використання електронної системи закупівель у звіті про її проведення дозволяється не публікувати інформацію про своє місцезнаходження та/або місцезнаходження постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг, якщо поширення такої інформації несе ризики для безпеки замовника та/або постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг).

Водночас Головне юридичне управління Верховної Ради зауважує, що надання Кабміну повноважень самостійно визначати особливості закупівель суперечить Конституції та фактично виводить із законодавчого регулювання будь-які закупівлі товарів, робіт послуг, навіть тих, які можуть ефективно здійснюватися в умовах правового режиму воєнного стану.

Крім того, в частині публікації звітів про закупівлі поза межами електронної системи Prozorro закон не регламентує, які саме ризики для безпеки замовника та/або постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг) нестиме виконання вимог щодо публікації інформації про місце знаходження та/або місцезнаходження постачальників (виконавців робіт та надавачів послуг), та/або місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.

Як повідомлялося, наприкінці червня Кабмін зобов'язав усі державні та місцеві органи влади та підприємства проводити обов’язкові спрощені закупівлі в електронній системі Prozorro від 50 тис. грн.

28 лютого уряд дозволив на період воєнного стану укладати контракти напряму, без проведення аукціонів у Prozorro. Тоді це рішення дало змогу державним замовникам швидко забезпечувати свої потреби у період, коли бізнес перебував у шоковому стані.