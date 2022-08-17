Російський аналог YouTube вимушено обмежив поширення пропаганди за кордоном на вимогу Apple

Російський відеохостинг Rutube, що розглядався російською владою як місцева альтернатива відеохостингу YouTube, заборонив завантажувати свій iOS-додаток у всіх країнах, окрім Росії.

У компанії пояснили таке рішення бажанням зберегти можливість завантаження програми через App Store для користувачів iPhone у Росії, повідомляє російський Forbes.

Раніше компанія повідомляла, що Apple вимагає від Rutube видалити з його додатка контент російських державних пропагандистських ЗМІ, а в іншому випадку американська компанія обіцяла видалити програму відеохостингу з App Store. Apple дала керівництву Rutube два тижні на ухвалення рішення.

Пресслужба Rutube тоді повідомила, що компанія обмежила доступ до Rutube в App Store для користувачів з інших країн, за винятком Росії, Казахстану та Білорусії.

У повідомленні російської компанії зазначається, що "користувачам, які завантажили програму раніше, ймовірно, будуть доступні оновлення". У ньому наголошується, що канали російських пропагандистських ЗМІ та блогерів, які були заблоковані на YouTube та представлені на Rutube, надалі, можливо, будуть доступні лише на місцевому російському відеохостингу.

Як повідомлялося, у березні YouTube (належить Google) почав блокувати канали російських пропагандистських ЗМІ. Під обмеження потрапили RT, Sputnik, агенція ТАСС, НТВ, ВДТРК, "Перший канал", "Москва 24" та інші ресурси.

У відповідь російська влада пригрозила відеохостингу блокуванням. Роскомнагляд вже заблокував Facebook та Twitter через відмову виконувати вказівки російської влади щодо цензурування контенту.