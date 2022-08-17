До порту "Чорноморськ" прямує ще 5 суден під завантаження українським продовольством, – АМПУ

До морського порту "Чорноморськ" 17 серпня очікується захід каравану із п’яти суден під завантаження понад 70 тисяч тонн пшениці, висівок, соняшникової олії та кукурудзи.

Про це повідомляє пресслужба ДП "Адміністрація морських портів України" у Facebook.

"Основна наша мета – це збільшити інтенсивність роботи зернового коридору на вхід до портів. Сьогодні ми очікуємо на захід до порту Чорноморськ 5 суден – це найбільший показник за час роботи "зернового коридору. Нам потрібно дотримуватись таких темпів, щоб вийти на місячний обсяг перевалки більше 3 млн тонн з інтенсивністю близько 100 суден на місяць", – зазначив керівник компанії Олексій Востріков.

Загалом, у рамках реалізації Ініціативи про безпечне транспортування зерна та продуктів харчування, за 17 днів роботи "зернового коридору" з українських портів вийшло 24 судна.

Як повідомлялося, угода щодо "зернового коридору" була підписана 22 липня у Стамбулі у присутності президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана та генсека ООН Антоніу Гутерріша. Підписи під двома відповідними документами поставили представники України, Росії, ООН та Туреччини. Йдеться про розблокування трьох українських портів: "Одеса" "Чорноморськ" та "Південний".