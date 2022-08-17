БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Нафтогаз" не зможе виконати завдання уряду по заповненню сховищ газом до зими, – Вітренко

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що компанія навряд чи зможе виконати завдання уряду до зими накопичити в підземних сховищах 19 млрд кубометрів газу.

Про це він заявив в інтерв'ю НВ.

Він уточнив, що наразі у сховищах зберігається лише 12,3 млрд кубометрів. До опалювального сезону частину газу, якого не вистачає, забезпечить внутрішнє видобування – близько 1 млрд кубометрів на місяць. Але 4,5 млрд кубометрів потрібно імпортувати.

"До опалювального сезону малореально закачати загалом ці 19 млрд кубометрів газу. Через величезну ціну та купу грошей, які потрібні для фінансування такого імпорту. І вже є технологічні обмеження щодо того, скільки газу на добу можна імпортувати і скільки –закачувати. Теоретична можливість є, практичної – немає", – сказав Вітренко.

На його думку, менша кількість газу в сховищах не буде критичною.

"Важливо, щоби ці додаткові 4-6 млрд кубометрів газу були доступні в опалювальний сезон. Мати багато газу у сховищах – не панацея, бо є обмежена пропускна здатність підйому газу зі сховищ. Для нас краще, аби взимку газ заходив по трубі – це набагато ефективніше", – сказав очільник "Нафтогазу".

Вітренко упевнений, що в разі необхідності Україна зможе імпортувати газ навіть взимку, хоча це може бути дуже дорого.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс у політику власності НАК "Нафтогаз України" умову забезпечення запасів природного газу в підземних сховищах газу в обсязі не менше ніж 19 млрд кубометрів на 1 жовтня 2022 року.

газ (8107) Нафтогаз (3356) Вітренко Юрій (264)
Топ коментарі
+4
На сколько известно в Украине добывается минимум 17 милиардов кубов газа, а на 01.05.22 года в сховищах было 12 миллрд куб. газа из которых 5-6 миллиардов технические которые должны поддерживать давление в системе значит 12 -6 +17 =23 милларда кубов должно быть газа в Украине с учетом добычи и запасов - 20 потребление остается еще 3 миллиарда переходного запаса не считая 6 технического, кроме того население уплатило за 6 миллард куб. газа за зимний сезон 2021 года , где газ? непонятно,но батальон Монакко предлагает запасаться буржуйками.
17.08.2022 17:25 Відповісти
+2
якщо керівництву нафтагазу зняти всі премії й надбавки, а залишити голу ставку-мінімалку, то на зекономлене бабло можна повернути дотаціїї на нафтовироби та газ..
17.08.2022 17:26 Відповісти
+2
Купа підприємств і житлового фонду зруйновані, частина підприємств зупинилися або частково працюють і цей підер каже , що газу бракує. Мізків вам зеленим дебілам бракує, коли гроші з Нафтогазу вивели на велике крадівництво і не закупляли того року газ. Зрадники паршиві!
17.08.2022 18:01 Відповісти
Газ зараз на ринку в ЄС коштує 2400$ тисяча кубів, зимою експерти Блумберг прогнозують ріст до 4000$, а українські побутові споживачі платитимуть по 8000 грн. 200$ за 1000 кубів..., такої ціни нема ніде... за рахунок чого і яких ресурсів Нафтогаз має компенсувати цю різницю?
Жодних робіт на котельнях по переводу їх на альтернативні джерела, нафту, пелети я не бачу зимою буде повний капець...
17.08.2022 15:37 Відповісти
Заграніца нам паможет!
17.08.2022 15:48 Відповісти
Звідки цифра 19 млрд куб. м. ? На половині України не буде опалювального сезону ?
Циган знає,що кобилі робе.Україна -держава -воїн ,тому рівняти її з Угорщіною недоречно.Ми вже 30 зим пережили.31 преживемо,незалежно від Рашко,ЮВТ,Ведмедчуків і галеркі в Раді.Дуже важливо до зими визволити наши землі від людожерів.А зараз головне - скинути ненавістний кремлю режим 95 го кварталу.Кошовий задовбав,а Люся -та зовсім ...
17.08.2022 16:06 Відповісти
Звідки взялася цифра у 19 млрд? Нарисовали зі стелі?
17.08.2022 16:37 Відповісти
начебто завжди стільки на зимовий період пакували до сховищ, але ж то було до того, як расєйські мавпи рознесли пів України, разом з житловим фондом, ТЕЦ, котельнями, виробництвами

зелені знов аферу якусь готують...не пам'ятаю й року, щоб нас не лякали газом..знову, падли, щось готують..подорожчення тепла у три рази??? чи на тлі того, що ми йдемо до ЄС піднімуть нам тарифи на комуналку до їх рівня, забувши про зарплатні та соціалку??

бо на пальне вже підняли..значить, продукти ще здорожчають..влада тупих крадіїв..
17.08.2022 17:22 Відповісти
Ну ні - так ні.
Просто виписати йому премію, шо б не мерз взимку.
17.08.2022 16:49 Відповісти
якщо керівництву нафтагазу зняти всі премії й надбавки, а залишити голу ставку-мінімалку, то на зекономлене бабло можна повернути дотаціїї на нафтовироби та газ..
На сколько известно в Украине добывается минимум 17 милиардов кубов газа, а на 01.05.22 года в сховищах было 12 миллрд куб. газа из которых 5-6 миллиардов технические которые должны поддерживать давление в системе значит 12 -6 +17 =23 милларда кубов должно быть газа в Украине с учетом добычи и запасов - 20 потребление остается еще 3 миллиарда переходного запаса не считая 6 технического, кроме того население уплатило за 6 миллард куб. газа за зимний сезон 2021 года , где газ? непонятно,но батальон Монакко предлагает запасаться буржуйками.
угу..ща ще ліс на пелети порубають..
17.08.2022 17:29 Відповісти
Не переставали і вивозять за кордон.
17.08.2022 17:33 Відповісти
А добытый в Украине газ случаем не экспортировали владельцы скважин раз цены сейчас такие привлекательные, да и на внутреннем рынке разве не рыночные цены? Кроме того часть месторождений могут быть на оккупированных территориях или иметь поврежденную инфраструктуру.
19.08.2022 14:37 Відповісти
Купа підприємств і житлового фонду зруйновані, частина підприємств зупинилися або частково працюють і цей підер каже , що газу бракує. Мізків вам зеленим дебілам бракує, коли гроші з Нафтогазу вивели на велике крадівництво і не закупляли того року газ. Зрадники паршиві!
