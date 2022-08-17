"Нафтогаз" не зможе виконати завдання уряду по заповненню сховищ газом до зими, – Вітренко

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко заявив, що компанія навряд чи зможе виконати завдання уряду до зими накопичити в підземних сховищах 19 млрд кубометрів газу.

Про це він заявив в інтерв'ю НВ.

Він уточнив, що наразі у сховищах зберігається лише 12,3 млрд кубометрів. До опалювального сезону частину газу, якого не вистачає, забезпечить внутрішнє видобування – близько 1 млрд кубометрів на місяць. Але 4,5 млрд кубометрів потрібно імпортувати.

"До опалювального сезону малореально закачати загалом ці 19 млрд кубометрів газу. Через величезну ціну та купу грошей, які потрібні для фінансування такого імпорту. І вже є технологічні обмеження щодо того, скільки газу на добу можна імпортувати і скільки –закачувати. Теоретична можливість є, практичної – немає", – сказав Вітренко.

На його думку, менша кількість газу в сховищах не буде критичною.

"Важливо, щоби ці додаткові 4-6 млрд кубометрів газу були доступні в опалювальний сезон. Мати багато газу у сховищах – не панацея, бо є обмежена пропускна здатність підйому газу зі сховищ. Для нас краще, аби взимку газ заходив по трубі – це набагато ефективніше", – сказав очільник "Нафтогазу".

Вітренко упевнений, що в разі необхідності Україна зможе імпортувати газ навіть взимку, хоча це може бути дуже дорого.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів вніс у політику власності НАК "Нафтогаз України" умову забезпечення запасів природного газу в підземних сховищах газу в обсязі не менше ніж 19 млрд кубометрів на 1 жовтня 2022 року.