Німеччина створить запас газу на 2,5 місяця на випадок повного припинення постачання з Росії

Німеччина зможе сформувати запаси газу, які дозволять забезпечити потреби країни під час опалювального сезону протягом 2,5 місяця у випадку повного припинення постачання палива з Росії.

Про це президент Федерального мережевого агентства Німеччини Клаус Мюллер заявив в інтерв'ю агентству Bloomberg.

Він зазначив, що наразі газосховища у ФРН заповнені на 77%, закачування йде з випередженням плану на два тижні. До початку листопада їх мають заповнити на 95%.

Водночас Мюллер визнав, що в умовах обмеження постачання газу російським "Газпромом" досягти встановленої урядом Німеччини мети та заповнити сховища на 85% вже до початку жовтня буде складно, а ціль наповнити їх на 95% до листопада є "важкодосяжною".

"Я не можу обіцяти вам, що всі сховища в Німеччині будуть заповнені на 95% у листопаді, навіть за хороших умов попиту та пропозиції. У найкращому випадку три чверті з них досягнуть мети", – сказав Мюллер.

Як повідомлялося, російський "Газпром" зменшив прокачування газу "Північним потоком" з 27 липня із 40% до 20% від його потужності нібито через проблеми з технічним обслуговуванням турбін виробництва Siemens.

При цьому "Газпром" офіційно відмовився забирати відремонтовану турбіни для газопроводу "Північний потік", яка зараз знаходиться у Німеччині, вимагаючи скасування запроваджених щодо Росії санкцій.

Нагадаємо, 15 червня найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.