У Латвії на Bayraktar для українських військових за добу зібрали 300 тисяч євро

У Латвії за добу після оголошення збору коштів на безпілотник Bayraktar для українських військових пожертвували 300 тис. євро.

Про це під час брифінгу повідомив один з ініціаторів збору коштів на Bayraktar для ЗСУ, музикант Ралфс Ейландс, передає Укрінформ.

"Сьогодні другий день збору, і в нас уже зібрано 300 тис. євро", – сказав він.

Він розповів, що ця ініціатива народилася після його спілкування послом України в Латвії та іншими українськими дипломатами.

"Я запитав, чим ми можемо допомогти Україні. Вони сказали, що найкраще купити Bayraktar. Ми обговорювали можливість купівлі інших видів зброї, але нам пояснили, що благодійному фонду дуже складно було б їх придбати навіть за наявності коштів. А цей варіант найбільш реалістичний", – зазначив музикант.

За його словами, зібрані кошти будуть перераховані Міністерству оборони Латвії, а вже воно придбає Bayraktar у Туреччини і передасть Україні.

Зазначимо, що в Латвії 16 серпня розпочався збір коштів на придбання для потреб ЗСУ безпілотного літального бойового апарата Bayraktar. Загалом на безпілотник необхідно зібрати 5 млн євро.

Подібні акції вже проводилися у Польщі, Литві, Норвегії та Канаді.

Як повідомлялося, Baykar заявила, що безкоштовно передасть українським військовим три БПЛА Bayraktar TB2, на які раніше в Україні зібрали 600 млн грн.