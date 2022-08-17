Окупована росіянами Каховська ГЕС працює на 30% потужності, але може зупинитися, – "Укргідроенерго"

Окупована російськими військами Каховська ГЕС наразі працює на 30-40% потужності, однак її робота в опалювальний сезон залишається під питанням.

Про це керівник "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив у інтерв’ю "Forbes Україна".

"Ми поки що не розуміємо, чи буде працювати зимою Каховська ГЕС, яка з перших днів війни в окупації. Зараз станція працює трьома агрегатами з шести – це 30-40% потужності. Вона працює рівним графіком тільки в денні часи: з восьмої ранку до десятої вечора. Станція не бере участі в балансуванні системи", – розповів Сирота.

Він зауважив, що наразі неможливо доставляти на Каховську ГЕС запчастини, щоб проводити ремонти і підготовку до осінньо-зимового періоду.

"Станція може працювати достатньо довго, якщо не буде зовнішнього втручання в її діяльність. Не буде обстрілів ліній електропередач, підстанцій, нищення обладнання", – зазначив голова "Укргідроенерго".

"Втім, якщо станція зупиниться, то катастрофи не буде. Вода буде йти через водозливну греблю. Тому не буде ні прориву дамби, ні обміління", – додав Сирота.

"Укргідроенерго" – найбільша гідрогенерувальна компанія України, до складу якої входять десять станцій на річках Дніпро та Дністер. Одна зі станцій компанії – Каховська ГЕС – була окупована Росією в перші дні війни. Всього на окупованих територіях України знаходиться 35% української генерації електроенергії, за даними Міністерства енергетики.