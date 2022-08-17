Генератор, дрова і теплий одяг: Голова "Нафтогазу" розповів про свою підготовку до зими
Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко закликає українців готуватися до складного опалювального сезону в умовах війни з Росією.
Про це Вітренко розповів у інтервʼю НВ.
"Як особисто я готуюсь до зими? В мене є дизель генератор і запас дизеля; є можливість обігріву житла як газом, так і за рахунок електроопалення; поряд є дрова; ну і є теплий одяг та ковдри", – сказав Вітренко.
"Кожен українець має робити все можливе і неможливе, щоб краще підготуватися в умовах повномасшабної війни. І взагалі, ми не можемо собі дозволити марнувати природний газ при таких цінах в Європі", – додав голова "Нафтогазу".
Як повідомлялося, Вітренко також заявив, що "Нафтогаз" навряд чи зможе виконати завдання уряду накопичити в підземних сховищах 19 млрд кубометрів газу до зими. Однак, на його думку, менша кількість газу в сховищах не буде критичною.
воно має сонячні батареї та вітрогенератори, які живуть без всіляких соляр (та й соляри для генератора воно має де купити і де прикопати хоч цистерну)
от за кого-кого...а за нього не переживаю... перезимує ще й як !
а от багатоповерхівки з центральним опаленням то дійсно одяг і ковдри... а в кого від будинку лише руїни??? або нема вікон і в стіні діра? тим який одяг допоможе??? цікаво, плату за опалення з них будуть здирати???
ви собі уявляєте щоб таке хтось бовкнув із Хунти при Пороху ?
спасибо, вам, ЗЄ-льоні уйбки !!!
Чекаємо порад Ярославського, Жеваго, Столара - ми готуємось до зими в Монако, яхти заправлені, Бентлі також, і взагалі яка нах зима на Лазурному березі...
Шановні, ну навіщо ви брешете, як дворовий пес Сірко? Я вам вислав копії квитанцій від Приватбанку з підписами і печатками по оплаті за газ. Не морочте мені тухес. Ви пішли по шляху компанії Миколаївгаз і шлете мені вимоги, які називаються рекетом. Я повідомляю вам офіційно, що не буду відправляти данні мого лічильника в Миколаїв газ, бо вони постійно брешуть. Наведу останній приклад. Я заплатив за травень Миколаївгазу 87гр.89коп. Як потім виявилось, що треба ще і вам платити за травень. Заплатив і вам, 86 грю57 коп. потім в передав данні в Миколаївгаз за червень. Дивлюсь на особистий кабінет в Нафтогаазі, появилась цифра боргу за 16 кубів. Розжую для особо одаренных , ви взяли (чи Николаевгаз) 11 кубів за травень і 5 кубів за чарвень, додали їх і вийшло 16 кубів. Ось так і появився борг.
Шановні, я вас попереджаю, що після таких маніпуляцій з вашої сторони я не буду передавати данні в Миколаївгаз, бо там працюють злодії, які хочуть обікрасти мене, пенсіонера. А може це і ваш Нафтогаз. Я оплачую через Приватбанк і буду це робити надалі. А ви розберіться, хто там хоче мене обікрасти, Нафтогаз чи Миколаївгаз. А з свого боку я гарантую, що оплата, як завжди, буде тільки (только, only) по показанням мойого лічильнака а не по вашим мокрим єротичним фантазіям. Якщо я ще раз одержу таке попередження, я копію цього свого листа відправлю в десяток-другий інтернет видань а потім напишу заяву в прокуратеру, що ви займаетесь рекетом.
https://biz.today.ua/ru/ukrayntsam-rassylayut-platezhky-za-gaz-s-gygantskymy-summamy-naftogaz-otvetyl-gde-yskat-spravedlyvost/
Заява "Кожен українець має робити все можливе і неможливе, щоб краще підготуватися в умовах повномасшабної війни" - абсолютно безвідповідальна, бо звучить, що "все пропало". Очевидно, що готуватися треба, але не так, щоб всюди горіли проводки, електрощитки, квартири, балкони, вибухали приміщення, гинули люди через порушення техніки безпеки.
Почитати правила перетину кордону чінушами - обійняти і плакати. Все, все дозволено і , навіть, відпустка. Всім заборонено, навіть, дітям-студікам, а вам все можно.
Як казав гарант - "всі рівні, нікого не треба виділяти".
Думаю, що ви для нього щось на зразок хробаків чи мух
А що будуть робити всі інші ?