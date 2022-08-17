Генератор, дрова і теплий одяг: Голова "Нафтогазу" розповів про свою підготовку до зими

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко закликає українців готуватися до складного опалювального сезону в умовах війни з Росією.

Про це Вітренко розповів у інтервʼю НВ.

"Як особисто я готуюсь до зими? В мене є дизель генератор і запас дизеля; є можливість обігріву житла як газом, так і за рахунок електроопалення; поряд є дрова; ну і є теплий одяг та ковдри", – сказав Вітренко.

"Кожен українець має робити все можливе і неможливе, щоб краще підготуватися в умовах повномасшабної війни. І взагалі, ми не можемо собі дозволити марнувати природний газ при таких цінах в Європі", – додав голова "Нафтогазу".

Як повідомлялося, Вітренко також заявив, що "Нафтогаз" навряд чи зможе виконати завдання уряду накопичити в підземних сховищах 19 млрд кубометрів газу до зими. Однак, на його думку, менша кількість газу в сховищах не буде критичною.