Генератор, дрова і теплий одяг: Голова "Нафтогазу" розповів про свою підготовку до зими

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко закликає українців готуватися до складного опалювального сезону в умовах війни з Росією.

Про це Вітренко розповів у інтервʼю НВ.

"Як особисто я готуюсь до зими? В мене є дизель генератор і запас дизеля; є можливість обігріву житла як газом, так і за рахунок електроопалення; поряд є дрова; ну і є теплий одяг та ковдри", – сказав Вітренко.

"Кожен українець має робити все можливе і неможливе, щоб краще підготуватися в умовах повномасшабної війни. І взагалі, ми не можемо собі дозволити марнувати природний газ при таких цінах в Європі", – додав голова "Нафтогазу".

Як повідомлялося, Вітренко також заявив, що "Нафтогаз" навряд чи зможе виконати завдання уряду накопичити в підземних сховищах 19 млрд кубометрів газу до зими. Однак, на його думку, менша кількість газу в сховищах не буде критичною.

Топ коментарі
+16
Із такою зарплатою Вітренко може грітися взимку навіть спалюючи в каміні купюри. І навіть не гривні.
показати весь коментар
17.08.2022 16:37 Відповісти
+12
чому ви дивуєтесь коли Президент заявляє що якби почали з осені готуватись до війни то всі би втікли за кордон і він втратив би 7 млрд. щомісяця.. Це нормально???
Чекаємо порад Ярославського, Жеваго, Столара - ми готуємось до зими в Монако, яхти заправлені, Бентлі також, і взагалі яка нах зима на Лазурному березі...
показати весь коментар
17.08.2022 17:15 Відповісти
+7
Витренко, расскажи как готовится к зиме пожилым людям проживающим на 5-м этаже в двухкомнатной хрущёвке??? Какие на *** генераторы, печки, паровые котлы и дрова. Это ты про свой маеток под Киевом написал, где ты со своей знаменитой денежной мамой проживаешь??? А остальным что делать? У тех у кого нимаетков, ни денег, ни здоровья???
показати весь коментар
17.08.2022 20:38 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мона попросити шального снаряда по координатам хатинки вітренка...
показати весь коментар
17.08.2022 18:11 Відповісти
Це ж не Вадатурский, це корисний.
показати весь коментар
18.08.2022 09:20 Відповісти
такий же негідник як і найвеличніший..повчає народ що останніми силами стримує і перемагає ворога. маючи лише премії квартальні 20 млн. дійсно можна палити камін купюрами, тим більше станок друку запустили на повну
показати весь коментар
17.08.2022 16:43 Відповісти
чомусь я йому не вірю, особливо про ковдри)))
воно має сонячні батареї та вітрогенератори, які живуть без всіляких соляр (та й соляри для генератора воно має де купити і де прикопати хоч цистерну)
от за кого-кого...а за нього не переживаю... перезимує ще й як !
а от багатоповерхівки з центральним опаленням то дійсно одяг і ковдри... а в кого від будинку лише руїни??? або нема вікон і в стіні діра? тим який одяг допоможе??? цікаво, плату за опалення з них будуть здирати???
показати весь коментар
17.08.2022 16:55 Відповісти
це заявляє Голова українського Нафтогазу !!

ви собі уявляєте щоб таке хтось бовкнув із Хунти при Пороху ?
спасибо, вам, ЗЄ-льоні уйбки !!!
показати весь коментар
17.08.2022 16:57 Відповісти
Я покажу, как у Витренко накапливаются деньги на такую гигантскую квартальную премию Он грабит нас, пенсионеров. Вот образец моей переписки с Нафтогазом. Они мне предъявили долг, по оплате за газ. В ответ я им выслал копии квитанций по оплате за газ и письмо. Вот оно:

Шановні, ну навіщо ви брешете, як дворовий пес Сірко? Я вам вислав копії квитанцій від Приватбанку з підписами і печатками по оплаті за газ. Не морочте мені тухес. Ви пішли по шляху компанії Миколаївгаз і шлете мені вимоги, які називаються рекетом. Я повідомляю вам офіційно, що не буду відправляти данні мого лічильника в Миколаїв газ, бо вони постійно брешуть. Наведу останній приклад. Я заплатив за травень Миколаївгазу 87гр.89коп. Як потім виявилось, що треба ще і вам платити за травень. Заплатив і вам, 86 грю57 коп. потім в передав данні в Миколаївгаз за червень. Дивлюсь на особистий кабінет в Нафтогаазі, появилась цифра боргу за 16 кубів. Розжую для особо одаренных , ви взяли (чи Николаевгаз) 11 кубів за травень і 5 кубів за чарвень, додали їх і вийшло 16 кубів. Ось так і появився борг.

Шановні, я вас попереджаю, що після таких маніпуляцій з вашої сторони я не буду передавати данні в Миколаївгаз, бо там працюють злодії, які хочуть обікрасти мене, пенсіонера. А може це і ваш Нафтогаз. Я оплачую через Приватбанк і буду це робити надалі. А ви розберіться, хто там хоче мене обікрасти, Нафтогаз чи Миколаївгаз. А з свого боку я гарантую, що оплата, як завжди, буде тільки (только, only) по показанням мойого лічильнака а не по вашим мокрим єротичним фантазіям. Якщо я ще раз одержу таке попередження, я копію цього свого листа відправлю в десяток-другий інтернет видань а потім напишу заяву в прокуратеру, що ви займаетесь рекетом.
показати весь коментар
17.08.2022 17:23 Відповісти
Добавлю. Этот выдуманный Нафтогазом долг - копейки даже для меня, пенсионера. Но, как говорится, курочка по зернышку, а Витренко премия в 20 миллионов. А вот еще инфа на эту тему, там намного круче :

https://biz.today.ua/ru/ukrayntsam-rassylayut-platezhky-za-gaz-s-gygantskymy-summamy-naftogaz-otvetyl-gde-yskat-spravedlyvost/
показати весь коментар
17.08.2022 17:49 Відповісти
читал и плакал....
показати весь коментар
17.08.2022 18:10 Відповісти
Цього довбня послухають інші і почнуть на балконах "буржуйки" ставити, а далі зрозуміло, що почнеться...Пенсіонери в свою чергу повмикають конфорки на плитах на постійно і будуть спалювати для обігріву газ заодно троячись, бо полум'я без контролю буде гаснути, а потім буде провокувати вибухи.
Заява "Кожен українець має робити все можливе і неможливе, щоб краще підготуватися в умовах повномасшабної війни" - абсолютно безвідповідальна, бо звучить, що "все пропало". Очевидно, що готуватися треба, але не так, щоб всюди горіли проводки, електрощитки, квартири, балкони, вибухали приміщення, гинули люди через порушення техніки безпеки.
показати весь коментар
17.08.2022 18:42 Відповісти
Якби це казав чи рекомендував хтось інший то супер. Але коли таке заявляє той хто відповідає за цю систему то це позор бо він майже признається у безпорадності.
показати весь коментар
17.08.2022 20:09 Відповісти
Саме так. Він наперед говорить, що не зможе виконати свої службові обовʼязки. По перше - це звільнення, по друге - кримінальна відповідальнісь, бо він же не директор магазину.
показати весь коментар
17.08.2022 21:44 Відповісти
А ще в тебе і іже з вами є можливість у будь-який час виїхати туди, де тепло і мухи не кусають.
Почитати правила перетину кордону чінушами - обійняти і плакати. Все, все дозволено і , навіть, відпустка. Всім заборонено, навіть, дітям-студікам, а вам все можно.
Як казав гарант - "всі рівні, нікого не треба виділяти".
показати весь коментар
17.08.2022 20:25 Відповісти
Все вірно. Аналогічна ситуація. 5-й останній поверх. Хрущівка. Зі здоров,ям --. Щоб він здох!!! Керівник називається!
показати весь коментар
18.08.2022 06:47 Відповісти
Да можно. Господин Витренко перезимовать не однну зиму. За чтет тех Украинцев которые зделали переплату и не вернули деньги . Триндеть не мешки ворочать.
показати весь коментар
17.08.2022 22:32 Відповісти
Я дуже сподіваюсь, щр тебе спалять живцем в твоєму особняку, тварина, щоб ти не змерз.
показати весь коментар
17.08.2022 23:18 Відповісти
Якщо ви намагаєтеся докричатися до Вітренка,- це марне сподівання.
Думаю, що ви для нього щось на зразок хробаків чи мух
показати весь коментар
17.08.2022 23:18 Відповісти
Витренко - это сын сепарши Натальи Витренко.
показати весь коментар
17.08.2022 23:50 Відповісти
То якого біса ти робиш в Нафтогазі? ти не впорався з завданням і маєш піти у відставку! Не вмієш працювати
показати весь коментар
18.08.2022 00:05 Відповісти
А ще рахунок на канарах!!!
показати весь коментар
18.08.2022 00:26 Відповісти
Гнида, а що робити мешканцям багатоквартирних будинків? Де дрова зберігати, та як їми грітися?
показати весь коментар
18.08.2022 02:19 Відповісти
Він людина багата, може собі дозволити генератори, хоч 100
А що будуть робити всі інші ?
показати весь коментар
18.08.2022 08:51 Відповісти
а как понять фразу -"...ми не можемо собі дозволити марнувати природний газ при таких цінах в Європі". это в смысле нафига отапливать ваши дома украинским газом когда можно его продать? а вы одеялками укройтесь.
показати весь коментар
18.08.2022 09:31 Відповісти

