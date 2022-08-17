Норвегія виділить додаткову фінансову допомогу для 20 тисяч переселенців в Україні

Міністерство соціальної політики України уклало Меморандум про взаєморозуміння з Норвезькою радою у справах біженців (NRC) для надання грошової допомоги постраждалим внаслідок війни українцям.

Відповідно до укладеного меморандуму, додаткову підтримку зможуть отримати 20 000 людей із найбільш вразливих груп населення, повідомляє пресслужба міністерства.

Йдеться про внутрішньо переміщених осіб, які проживають на тимчасово окупованих та деокупованих територіях або населених пунктах, які знаходяться у зоні активних бойових дій.

Вони зможуть отримати грошову допомогу у розмірі 2200 грн щомісяця протягом трьох місяців, виплата буде здійснена одноразовим платежем 6600 грн.

Керівник Представництва NRC в Україні Роберто Віла Сексто зазначив, що організація вже надала допомогу 30 000 постраждалим від війни українцям та планує і надалі підтримувати найуразливіші родини в Україні.

Норвезька рада у справах біженців (NRC) розпочала свою роботу в Україні в листопаді 2014 року. Відтоді організація надала допомогу понад 700 000 людей у східних регіонах, які постраждали внаслідок війни на Донбасі. Наразі NRC продовжує допомагати людям, які живуть на сході країни, що є гарячою точкою, а також допомагає внутрішньо переміщеним особам (ВПО) у західних областях.